BERLIN, 9 septembre 2025 /CNW/ - Le Groupe Midea, une entreprise Fortune Global 500 2025, a dévoilé de nouvelles technologies de cuisine XPRESS MASTER. Entre les premières réunions, les abandons scolaires et les déplacements aux heures de pointe, XPRESS MASTER de Midea prouve que l'efficacité ne signifie pas qu'il faut faire l'économie de repas délicieux et sains.

Une solution culinaire complète qui permet de gagner du temps

Le plateau de cuisson à induction est la première solution polyvalente, dotée de la technologie XpressHeat qui chauffe les surfaces de cuisson en quelques secondes. L'avoine mijote doucement et devient crémeux, le lait est réchauffé parfaitement et est alors prêt pour un latte qui égaiera votre matinée. Ses paramètres intelligents garantissent qu'une casserole ne forme jamais de bulles et que le chocolat ne surchauffe jamais.

Pour économiser du temps et du stress lors du repas, en particulier après une journée fatigante, le Dual-Zone Air Fryer vient à la rescousse. Il est doté de deux chambres complètement distinctes, chacune offrant des environnements de cuisson indépendants qui produisent des frites de pommes de terre croustillantes d'un côté tout en rendant le saumon tendre de l'autre sans transfert de saveur.

Pour les occasions spéciales, le four à steak XpressGrill offre une qualité de grillage sans quitter la maison. Tirant parti de la technologie de chauffage au graphène et d'une poêle en fonte haut de gamme, le four à steak XpressGrill Steak Oven offre une viande parfaite sans qu'il soit nécessaire de la retourner.

XPRESS MASTER est disponible sur l'ensemble des innovations de Midea

Dans XPRESS MASTER, chaque produit offre une commodité caractéristique. Le four à convection Twin fait rôtir le poulet et cuit une tarte délicate côte à côte, sans que la saveur ne se chevauche. Le four combiné permet la cuisson à la vapeur, la cuisson au four, la cuisson au four à micro-ondes et la friture à l'air. Détectant le rythme de cuisson, le Smart Range Hood peut ajuster automatiquement ses performances.

La mijoteuse à repas léger transforme rapidement des ingrédients simples en bols de grains complets et protéines tendres. De plus, l'autocuiseur crée des ragoûts prêts pour les soirs de la semaine, tandis que le four compact intégré réchauffe le pain à la perfection. On dirait du pain frais, qui vient tout juste de sortir du four.

Dans la vie, le temps est la monnaie la plus importante, et les technologies XPRESS MASTER de Midea permettent de faire des économies partout où elles le peuvent.

À propos de Midea et du Groupe Midea

Midea est l'une des plus de 10 marques de la branche maison intelligente du Groupe Midea.

Fondé en 1968, le Groupe Midea est une entreprise technologique mondiale de premier plan, classée au 246 rang sur la liste Fortune Global 500 2025. En tant que l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde, Midea a simplifié ses unités de base en six piliers d'activité à forte croissance afin d'ouvrir la nouvelle voie de croissance future en 2025 : la maison intelligente, les technologies industrielles, les technologies du bâtiment, la robotique et l'automatisation, Midea Medical et Annto Logistics.

www.midea-group.com

www.midea.com

