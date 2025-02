La CSN porte un message à des médecins de Westmount

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - C'est plus de 150 militantes et de militants du conseil central du Montréal métropolitain-CSN qui ont manifesté devant plusieurs cliniques privées au Westmount Square ce midi. Ils visaient à dénoncer la place grandissante du privé en santé ainsi que la multiplication des allers-retours au privé pratiqués par certains médecins, détournant ainsi les ressources collectives vers des intérêts particuliers.

Une requête d'accès à l'information faite par la CSN révèle d'ailleurs que la pratique est en hausse au Québec et que Montréal est en tête de liste avec pas moins de 178 « médecins transiteurs » qui font les allers-retours entre leur pratique publique et privée. Cela, alors que sur le même territoire 122 154 patientes et patients sont en attente d'une consultation en soins spécialisés, dont 60,9 % hors délai. On remarque également un nouveau phénomène : plusieurs médecins provenant de régions viennent pratiquer quelque temps au privé à Montréal afin de gonfler leur portefeuille.

« À Montréal, les difficultés d'accès aux soins sont criantes. Dans ce contexte, la dernière chose dont on a besoin c'est de perdre des médecins pendant qu'ils vont maximiser leur revenu au privé. Le Westmount Square regroupe 6 cliniques et près d'une vingtaine de médecins en pratique privée. C'est un véritable centre d'achat de services médicaux. Est-ce cela qu'on veut comme société, que la maladie soit source de profit ? », déclare Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-SN.

La CSN revendique la fin de ces allers-retours en mettant un terme à l'exode des médecins vers le privé. En ce moment, un simple avis de 30 jours est requis avant de pratiquer au privé, rendant les allers-retours d'une grande simplicité.

Dans le cadre d'un plan d'urgence pour régler la crise d'accès au réseau, la CSN réclame aussi à Québec l'imposition d'un moratoire sur l'ouverture des cliniques médicales à but lucratif. Elle demande de plus au gouvernement la garantie selon laquelle les services destinés au public ne seront plus confiés au secteur privé, et ce, afin d'assurer une gestion transparente et centrée sur les besoins de la population plutôt que sur le profit. L'ensemble de ces mesures peut être appliqué dès maintenant et sans délai si le gouvernement s'y décide.

Depuis plusieurs mois, la CSN se déploie partout au Québec à travers la campagne Pas de profit sur la maladie. Par cette opération massive, elle invite les Québécoises et les Québécois à joindre leur voix à la lutte pour un réseau de la santé et des services sociaux vraiment publics.

