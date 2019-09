La CSN-Construction salue un sommet qui redonne ses lettres de noblesse au transport ferroviaire

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN-Construction est heureuse de participer au Sommet sur le transport ferroviaire qui se déroule aujourd'hui à Québec et salue cette initiative qui s'échelonnera jusqu'au 9 décembre 2019 dans toutes les régions du Québec.

« Le transport ferroviaire contribue à la création d'emplois directs avec la construction d'un chemin de fer qui emploiera des milliers de travailleurs de la construction, ainsi qu'à la création d'emplois indirects dans les hôtels, les restaurants et autres commerces où passe le rail. En ce sens, il constitue un apport économique majeur pour le Québec dont il faut s'occuper », souligne, d'entrée de jeu, le président de la CSN-Construction, Pierre Brassard, avec l'appui actif du spécialiste de la construction des chemins de fer, Jean-Luc Deveaux, vice-président de la CSN-Construction.

Celui-ci rappelle que la région de Québec ne sera pas en reste en matière de travaux ferroviaires. « La construction du tramway nécessitera l'apport de milliers de travailleuses et travailleurs aguerris; la CSN-Construction est d'ailleurs très fière de représenter les travailleuses et travailleurs spécialisés dans ce type de construction et s'attend à les voir s'activer en grand nombre sur ce chantier d'envergure », ajoute Pierre Brassard.

La tenue du sommet ferroviaire viendra finalement favoriser la pérennité du système ferroviaire au Québec, estime-t-il, car il mettra de l'avant, pour les personnes et les marchandises, un réseau sécuritaire, performant et efficace avec une faible empreinte environnementale. « Le transport ferroviaire est loin d'être désuet, je dirais même qu'il est avant-gardiste. Ce sommet est là pour en faire la promotion et la CSN-Construction profitera de toutes les tribunes pour le vanter », conclut-il.

SOURCE CSN-CONSTRUCTION

Renseignements: Ariane Gagné, Service des communications, 514 349-1300

