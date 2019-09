La CSN-Construction interpelle les partis fédéraux sur la déconstruction du pont Champlain

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN-Construction demande aux partis fédéraux en campagne électorale de s'engager à prendre les mesures nécessaires sur le plan de la prévention et de la protection de l'environnement à la veille du début des travaux de déconstruction du pont Champlain qui devraient durer plus de deux ans.

« Jusqu'à présent, jamais au Québec nous n'avons assisté à la déconstruction d'un ouvrage de génie civil d'une telle ampleur. La sécurité est déjà fragile pour les travailleuses et les travailleurs sur les chantiers de construction. Des représentants à la prévention doivent être présents sur le terrain dès le début des travaux afin de minimiser les risques d'accident lors de la déconstruction d'un ouvrage en hauteur comme un pont. Il ne faut pas faire l'erreur, trop souvent commise, de lancer un chantier sans que les programmes de prévention adéquats soient en place », explique d'entrée de jeu le président de la CSN-Construction, Pierre Brassard.

Veiller aux bonnes conditions de travail

Ce dernier souligne qu'il faut aussi s'assurer en amont de bonnes conditions de travail pour celles et ceux qui seront appelés à s'activer sur le chantier. « Les travaux pourraient mobiliser plus de 1 000 travailleuses et travailleurs de la construction. Il faut s'assurer qu'ils puissent travailler dans des conditions raisonnables. Par exemple, ils seraient sûrement heureux de pouvoir prendre leurs vacances durant l'été. C'est quelque chose de possible. Quand il s'agit de la construction d'une route, les travaux doivent se dérouler rapidement. Mais la déconstruction d'un pont n'est pas aussi urgente », souligne-t-il.

Le défi de l'environnement

La protection de l'environnement constitue une autre préoccupation de la CSN-Construction. « Les méthodes de déconstruction du pont Champlain peuvent entraîner des impacts importants sur la faune et la flore marines. À la CSN-Construction, nous pensons qu'il faudrait créer des postes de représentants à l'environnement qui feraient le tour des chantiers, un peu à la façon des représentants en prévention, pour s'assurer du respect de l'environnement. Bien sûr, il faudrait les former », souligne le vice-président du secteur Génie civil et Voirie, Jean-Luc Deveaux.

S'il faut former des travailleurs à cette fin ou pour toute autre tâche spécialisée, il sera impératif que cette formation leur soit payée et que leur salaire soit ajusté en conséquence, estime Jean-Luc Deveaux. « Quitte à rouvrir les conventions collectives! », insiste-t-il.

La CSN-Construction serait, en outre, favorable à la création d'une charte environnementale qui viendrait encadrer et réglementer les travaux sur tout chantier de construction. « Il faut que l'industrie se sensibilise à cet enjeu de l'heure. C'est essentiel pour nous et plus particulièrement pour les enfants et les petits-enfants des travailleuses et des travailleurs et ça créera de l'emploi, ce qui est non négligeable », conclut le vice-président de la CSN-Construction.

