La CSN cible les alliés du projet de loi 89 pour rappeler au gouvernement de le retirer

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Plus de 300 travailleurs et travailleurs se sont invité aux bureaux du conseil du patronat afin de rappeler au gouvernement et au ministre du Travail, Jean Boulet, que le projet de loi 89 doit être retiré.

Bruyants et visibles dans les bureaux du conseil du patronat, les travailleuses et les travailleurs ont répété, une fois de plus, que le projet de loi vient déséquilibrer le fragile équilibre existant entre employeurs et syndicats, faisant ainsi pencher la balance du côté des patrons. « Le ministre du Travail doit retirer son projet de loi. Une fois qu'il sera retiré, les discussions sur les enjeux pourront se tenir », a expliqué Chantal Ide, vice-présidente du conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

PL-89 : un cadeau pour les patrons

Pour le conseil central du Montréal métropolitain affilié à la CSN le projet de loi 89 du ministre Boulet a été présenté pour faire plaisir aux patrons et affaiblir les travailleuses et les travailleurs. « Le PL 89 sert un groupe en particulier : celui des patrons. Le projet survient d'ailleurs au moment où le contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'inflation militait particulièrement en faveur d'une amélioration notoire des conditions des travailleuses et des travailleurs. Les patrons n'auront pour ainsi dire plus d'intérêt à négocier de bonne foi avec les syndicats s'ils savent qu'en bout de piste, un arbitrage sera imposé », a avancé Mme Ide.

La grève constitue l'ultime recours qui subsiste pour exercer le rapport de force. « Les travailleuses et les travailleurs sont les premiers à avoir à cœur le bien-être des personnes qui utilisent leurs services, et c'est entre autres pour les améliorer qu'ils choisissent de se battre. Prendre la décision de faire la grève - et de se plonger dans l'incertitude financière - ce n'est jamais de gaieté de cœur », renchérit-elle.

La CSN entend poursuivre ses coups d'éclat pour dénoncer haut et fort le projet de loi 89 au cours des prochaines semaines. « Pour nous, il s'agit d'une provocation délibérée envers les travailleuses et les travailleurs. Des manifestations comme celle d'aujourd'hui, il y en aura d'autres, tant et aussi longtemps que le ministre ne retirera pas son projet de loi », a martelé la vice-présidente du CCMM-CSN.

Le conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM­-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l'industrie manufacturière, l'éducation, le commerce, etc.

