Un nouveau rapport national met en évidence une hausse de l'épuisement, des difficultés financières et des pertes de productivité, soulignant l'urgence d'une intervention gouvernementale

TORONTO, le 6 mai 2026 /CNW/ - La crise du coût de la vie qui touche l'ensemble du Canada exerce une pression supplémentaire sur ses plus de huit millions d'aidants, dont beaucoup ont déjà atteint leurs limites, selon Être aidant au Canada 2026, le dernier rapport du Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA), un programme de la Fondation Azrieli. Alors que le coût de la vie augmente partout au pays, un nombre croissant d'aidants ne parviennent plus à faire face à leurs dépenses de base, ce qui les oblige à travailler davantage ou à épuiser leurs économies plus tôt que prévu.

Un couple noir se blottit l'un contre l'autre dans un cabinet médical, tout en se tenant la main. (Groupe CNW/Azrieli Foundation (The Canadian Centre for Caregiving Excellence)) Logo de la Fondation Azrieli (Groupe CNW/Azrieli Foundation (The Canadian Centre for Caregiving Excellence))

S'appuyant sur les réponses de plus de 2 600 aidants non rémunérés et fournisseurs de soins rémunérés à travers le pays, le rapport Être aidant au Canada 2026 révèle que les aidants, qui constituent les piliers du système de santé, de la main-d'œuvre et de la résilience économique du Canada, sont poussés à leurs limites.

Les points saillants comprennent :

49 % des aidants connaissent des difficultés financières, et un sur cinq dépense plus de 12 000 $ par année de sa poche ;

58 % concilient un emploi rémunéré et des responsabilités de soins, dont 36 % ont subi une baisse de productivité, une perte de revenus ou éprouvent régulièrement des difficultés à concilier travail et prestation de soins ;

77 % signalent des répercussions négatives sur leur bien-être, notamment le stress, la fatigue et l'épuisement.

Le rapport souligne que la prestation de soins est à la fois un enjeu social et économique, avec des répercussions directes sur la participation au marché du travail, la productivité et la croissance à long terme.

À mesure que la population canadienne vieillit et que les besoins en matière de soins se complexifient, la pression sur les aidants continue d'augmenter, sans que les mesures de soutien suivent le rythme. Un Canadien sur quatre est actuellement aidant, et au moins la moitié de la population jouera ce rôle à un moment ou à un autre de sa vie. Collectivement, cette charge de travail équivaut à environ 97 milliards $ par année en travail non rémunéré.

La crise des soins au Canada est désormais un enjeu économique

Un tiers de la population active canadienne est composée d'aidants, ce qui signifie que des millions de travailleurs doivent composer avec des exigences concurrentes, comme gagner leur vie ou fournir des soins essentiels. Beaucoup sont pris dans un cercle vicieux : ils doivent augmenter leurs revenus pour répondre aux coûts liés à la prestation de soins (en moyenne 1 000 $ par mois), tout en devant réduire leurs heures de travail pour occuper leurs responsabilités d'aidants.

La prestation de soins sans soutien compromet la stabilité financière à long terme de trop nombreux aidants. Plus de 20 % des aidants déclarent avoir dû cesser complètement d'épargner, mettant ainsi en péril leur sécurité financière à long terme.

La pression s'étend également à la main-d'œuvre rémunérée du secteur des soins. Plus des trois quarts (76 %) des fournisseurs de soins envisagent de quitter la profession, invoquant de faibles salaires et des préoccupations liées à la sécurité, ce qui fragilise davantage un système déjà vulnérable.

Sans intervention gouvernementale significative, ces pressions continueront d'exclure les aidants du marché du travail, de réduire la productivité nationale et d'accroître la demande à l'égard des systèmes publics, entraînant des conséquences économiques à long terme dans l'ensemble des secteurs.

Une voie à suivre

Les pressions auxquelles font face les aidants et les fournisseurs de soins au Canada exigent une intervention gouvernementale urgente. Le rapport présente cinq piliers d'action, alignés sur la Stratégie nationale sur la prestation de soins du CCEA :

Améliorer les soutiens et les services destinés aux aidants

Élargir l'accès aux services de soutien en santé mentale, aux services de répit et aux services pratiques qui favorisent le bien-être des aidants. Soutenir les aidants dans leur travail et leurs études

Favoriser la participation au marché du travail grâce à des modalités de travail flexibles, à des avantages améliorés et à des mesures de protection de l'emploi. Améliorer les soutiens financiers pour les bénéficiaires de soins

Simplifier et élargir l'accès aux crédits d'impôt et aux prestations afin que les personnes recevant des soins -- ainsi que les proches qui les soutiennent -- puissent accéder plus facilement à une aide financière. Construire une main-d'œuvre durable de fournisseurs de soins

S'attaquer aux faibles salaires, aux pénuries de personnel et aux conditions de travail qui poussent les travailleurs du secteur des soins à quitter la profession. Faire preuve de leadership et de reconnaissance à l'échelle nationale

Faire progresser une Stratégie nationale sur la prestation de soins et faire de la prestation de soins une priorité fédérale claire.

La politique en matière de prestation de soins devient un enjeu de politique publique de plus en plus important à l'échelle nationale, exigeant une réponse concrète des gouvernements. Soixante-cinq pour cent des aidants et des fournisseurs de soins affirment que cet enjeu influence leur vote -- une proportion constante dans toutes les régions et tous les groupes démographiques -- et 44 % se disent déçus des progrès réalisés par le gouvernement en matière de politiques liées aux soins. Parallèlement, 61 % des aidants et 54 % des fournisseurs de soins ne se sentent pas soutenus par le gouvernement.

Le système de soins du Canada est sous pression, mais la voie à suivre est claire. Grâce à des mesures ciblées, les gouvernements peuvent réduire la pression sur les aidants, améliorer la productivité, renforcer la participation au marché du travail et bâtir un système de soins plus résilient pour l'avenir.

Le rapport complet Être aidant au Canada 2026, incluant les résultats détaillés et les recommandations stratégiques, est disponible au : https://canadiancaregiving.org/fr/etre-aidant-au-canada/

QUOTES:

« La prestation de soins est le travail le plus humain et le plus personnel qui soit, et pourtant, elle se fait le plus souvent dans l'isolement. Par ma propre expérience en tant qu'aidante, j'ai compris à quel point les moments intimes de soins sont façonnés par des systèmes plus larges qui sont souvent défaillants. Cette prise de conscience m'a amenée à jouer un rôle de leadership dans la création du CCEA, afin de veiller à ce que les aidants au Canada soient soutenus, reconnus et valorisés. »-- Dre Naomi Azrieli, présidente de la Fondation Azrieli

« Il devient de plus en plus coûteux de prendre soin de nos proches. Nos systèmes de santé et de services sociaux reposent sur des aidants non rémunérés et des fournisseurs de soins sous-payés, mais, à l'image des routes, des ponts et des bâtiments dont nous dépendons chaque jour, les gouvernements doivent investir dans cette infrastructure essentielle avant qu'elle ne s'effondre. »-- Liv Mendelsohn, directrice générale du CCEA

« Je m'inquiète pour l'avenir -- pas seulement pour mes enfants, mais aussi pour nous, en tant qu'aidants. Tout semble se faire dans l'urgence, et je me demande constamment : que se passera-t-il dans 20 ou 30 ans lorsque des aidants comme nous auront besoin de soins à leur tour ? » -- Elizabeth Chambers, qui s'occupe de ses deux fils atteints des handicaps et de sa mère âgée

À propos du Centre canadien d'excellence pour les aidants

Le CCEA est un programme de la Fondation Azrieli, créé pour soutenir et outiller les aidants et les fournisseurs de soins partout au Canada. Nous réunissons des acteurs de partout au pays, transformons les connaissances en pratiques, mettons les solutions efficaces en applications et comblons les lacunes grâce à l'innovation. Le CCEA travaille en étroite collaboration avec des partenaires et des bénéficiaires de subventions afin d'atteindre des objectifs communs et d'améliorer l'expérience de toutes les personnes qui prodiguent des soins. Notre expertise et nos connaissances, tirées de l'expérience vécue, nous permettent de plaider en faveur de meilleurs systèmes et de changements durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://canadiancaregiving.org.

Pour plus d'informations, visitez: https://canadiancaregiving.org/fr/

SOURCE Azrieli Foundation (The Canadian Centre for Caregiving Excellence)

Contacts pour les médias : Olivia Olesinski, Centre canadien d'excellence pour les aidants, [email protected], Tél. : +1-416-579-4701; Rose-Marie Menard, Pilot PMR, [email protected], Tél. : +1-579-622-9925