MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Selon la dernière publication de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la moitié (50 %) des propriétaires de PME au Canada affirment que la criminalité a augmenté dans leur communauté en 2025, tandis que seulement 2 % font état d'une baisse.

Ces résultats correspondent aux données nationales sur la criminalité. En 2024, les incidents de vol à l'étalage de 5 000 $ ou moins déclarés par la police ont augmenté de 14 % par rapport à 2023. Cette tendance se poursuit pour une quatrième année d'affilée, avec une augmentation de 66 % entre 2014 et 2024. Les données de Statistique Canada et les recherches de la FCEI montrent clairement que la criminalité exerce une pression constante sur les PME.

« Les entrepreneurs ne devraient pas consacrer plus de temps et d'argent à gérer le vol, le vandalisme et les risques pour la sécurité qu'à exploiter leur entreprise. La pression financière et le fardeau émotionnel qui en découlent sont épuisants. Les gouvernements doivent mettre en place des sanctions plus sévères pour les récidivistes et le crime organisé, des mécanismes de signalement simplifiés et des interventions policières plus rapides, et des mesures de soutien ciblées pour aider les propriétaires à prévenir les incidents et à s'en remettre. Certains propriétaires ont révélé avoir dépensé des milliers de dollars pour installer des caméras de sécurité ou remplacer des fenêtres brisées. D'autres ont même affirmé qu'ils préféreraient revivre la pandémie plutôt que de faire face à la criminalité actuelle », fait remarquer Vincent Pâquet, analyste principal des politiques à la FCEI pour le Québec.

Près de la moitié des propriétaires d'entreprise se disent également préoccupés par leur sécurité personnelle ainsi que par celle de leurs employés et leurs clients. Beaucoup ont dû modifier leurs activités, notamment en verrouillant les portes durant les heures d'ouverture, en mettant en place un système de jumelage et en limitant les quarts de travail où les employés sont seuls.

« Les propriétaires de PME se soucient profondément de leurs communautés. Ils y vivent, embauchent localement et soutiennent le dynamisme de l'économie locale. Malheureusement, de très nombreux entrepreneurs se sentent épuisés et anxieux, abandonnés à eux-mêmes face à ce fardeau. Les discours des gouvernements sur la criminalité se multiplient, mais les progrès ne comptent que lorsque les entrepreneurs se sentent plus en sécurité », souligne M. Pâquet.

La FCEI demande à tous les gouvernements de prendre les mesures suivantes :

Apporter les modifications prévues au Code criminel pour mieux lutter contre les récidivistes et le crime organisé.

pour mieux lutter contre les récidivistes et le crime organisé. Établir des normes de service pour améliorer le temps d'intervention des forces de l'ordre lorsque des propriétaires d'entreprise signalent un crime, notamment en mettant en place des processus de signalement policier plus rapides et simplifiés, assortis d'un suivi systématique.

Investir dans des mesures de soutien concrètes, telles que des remises pour les dépenses de sécurité, afin d'aider les PME à prévenir les incidents et à s'en remettre en attendant des solutions durables.

Assurer la participation des propriétaires de PME aux discussions sur les politiques publiques, car leur expérience est indispensable à l'élaboration de politiques efficaces.

« Personne ne devrait avoir à craindre pour sa sécurité dans la collectivité où il travaille pour gagner sa vie honnêtement. Trop de propriétaires d'entreprise nous disent qu'ils surveillent leurs caméras de sécurité pendant la nuit, par crainte d'une nouvelle intrusion. Dans un contexte où le nombre de fermetures d'entreprises dépasse celui des ouvertures d'entreprises au Canada, la criminalité constitue une pression de plus qui dissuade les gens de se lancer en affaires. Les gouvernements doivent agir de façon décisive et faire de la sécurité des collectivités une priorité afin de rétablir la confiance des propriétaires de PME », conclut M. Pâquet.

Méthodologie

Les résultats du sondage d'octobre de la FCEI s'appuient sur 2 899 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 9 et le 24 octobre 2025. Les résultats sont exacts à +/- 1,82 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]