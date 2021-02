La créativité ne fait pas de pause : la cinquième ronde du projet PDV reconnaît les artistes émergents talentueux partout au Canada

Le projet PDV vise à offrir financement essentiel, visibilité et mentorat aux artistes canadiens émergents de l'industrie de la musique, frappée de plein fouet par la pandémie.

TORONTO, le 3 févr. 2021 /CNW/ - RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont annoncé les noms des 12 récipiendaires d'une subvention au terme de la cinquième ronde du projet PDV , un programme offre à des musiciens et cinéastes émergents canadiens le soutien nécessaire pour créer et produire des vidéoclips. Depuis sa mise en place en 2018, le projet PDV, une initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism, a accordé 53 subventions à des artistes émergents, ce qui a contribué à la création de 24 vidéoclips. D'autres vidéoclips seront lancés plus tard cette année. Les candidatures à la sixième ronde pourront être présentées dès le 1er mars 2021 à l'adresse MVPProject.ca .

L'année 2020 a été tumultueuse pour l'industrie de la musique, la pandémie de COVID-19 ayant bouleversé bien des choses, notamment les façons d'appuyer les artistes. L'interruption des spectacles sur scène et les limites imposées aux capacités opérationnelles des équipes de production ont obligé les artistes et les cinéastes émergents à réinventer leur façon de créer, de rejoindre leurs admirateurs et d'élargir leur public. Indispensable dans le contexte actuel où la musique est principalement numérique, le vidéoclip permet aux artistes de s'exprimer en faisant preuve de créativité, de rejoindre leurs fans et d'accroître leur visibilité. Alors que les acteurs de l'industrie continuent de se démener, le projet PDV poursuit son objectif d'offrir un soutien essentiel aux artistes émergents du Canada au moment où ils en ont le plus besoin.

« Le projet PDV m'offre un soutien inestimable. La pandémie de COVID-19 limite considérablement les possibilités pour les musiciens du Canada et du monde entier d'exercer leur métier, a déclaré le rappeur et producteur de Toronto et récipiendaire d'une subvention dans le cadre de la cinquième ronde du projet PDV, Cadence Weapon. En tant qu'artiste indépendant, ce financement me permet de créer à un niveau qui ne serait pas possible autrement. »

Axé sur la croissance de l'ensemble du milieu canadien du vidéoclip, le projet PDV offre des occasions aux récipiendaires d'une subvention du projet PDV ainsi qu'aux candidats n'ayant pas reçu de financement. En raison de la pandémie, les ateliers en personne offerts aux candidats ont cédé le pas aux séances de mentorat en ligne. D'ailleurs, les récipiendaires d'une subvention ayant créé les vidéos de Joël et de RAAHiiM offriront des séances virtuelles où ils parleront de leur travail.

« Chaque ronde du projet PDV permet aux amateurs de musique de découvrir de talentueux artistes émergents canadiens qui inspirent par leur créativité et leur ingéniosité, toujours foisonnantes en dépit de la pandémie, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. RBC est extrêmement fière d'appuyer les 12 équipes retenues pour la cinquième ronde. Leur résilience nous inspire et nous avons hâte de voir leur vision artistique prendre forme dans chaque vidéo musicale unique au cours des prochains mois. »

Les dernières vidéos du projet PDV ont été accueillies avec grand enthousiasme par les fans comme par les médias : le vidéoclip catastrophiste créé pour la chanson Back To Rock de Marie Davidson et L'Oeil Nu a fait l'objet d'un article sur les sites NME, Pitchfork et The Guardian, tandis que le vidéoclip de la pièce Love Take Over de Dominique Fils-Aimë a recueilli plus de 130 000 vues depuis son lancement en octobre. De nouveaux projets musicaux d'Ehboni, d'Adria Kain, de Bad Child et de Moël devraient se concrétiser cet hiver.

« D'excellentes œuvres ont paru en 2020 malgré les tourments qu'a subis l'industrie. C'est pourquoi il est plus important que jamais de soutenir les artistes et les cinéastes dans leurs parcours créatifs, a déclaré Louis Calabro, vice-président, Programmation et prix, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Nous sommes honorés de travailler avec ces 12 équipes d'un talent exceptionnel et d'assister à la concrétisation de leurs idées. »

La liste des lauréats de la cinquième ronde couvre une grande variété de genres musicaux et de styles cinématographiques. Ces lauréats, sélectionnés par un jury de professionnels de l'industrie, sont les suivants :

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de RBC à soutenir les artistes émergents par l'intermédiaire du projet Artistes émergents RBC. Depuis 2015, plus de 25 000 artistes ont bénéficié de son soutien grâce aux dons de plus de neuf millions de dollars versés annuellement par RBC Fondation à des centaines d'organismes culturels canadiens. En 2020, RBC a lancé À l'affiche avec RBCxMusique, une série de concerts virtuels pour appuyer et promouvoir les artistes et musiciens émergents canadiens dans le contexte difficile causé par la pandémie de COVID-19. Les récipiendaires de la cinquième ronde du projet PDV, Kibra, Liza et Joyia ont toutes précédemment participé à l'affiche.

Pour en savoir plus, allez au www.mvpproject.ca/.

