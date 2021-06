La GRC élève des chevaux depuis plus de 80 ans. En plus d'être un des plus importants éleveurs accrédités de Hanovriens au pays, son programme d'élevage est reconnu dans le monde entier et certains des plus beaux chevaux au Canada en sont issus.

Les jeunes âgés de 14 ans et moins, ainsi que les classes de partout au Canada, ont été invités à soumettre leur meilleure proposition de nom commençant par la lettre « T ». Au total, nous avons reçu près de 3 300 propositions des quatre coins du pays, y compris de plus de 100 écoles.

Cette année, les noms retenus seront attribués à 14 poulains nés récemment à la ferme d'élevage à Pakenham (Ontario). Parmi les noms gagnants, deux rendent hommage à des Canadiens célèbres. Terry (Fox) est nommé en l'honneur de Terry Fox, humanitaire et militant pour la recherche sur le cancer, décédé il y a 40 ans cette année. Trebek est nommé en l'honneur d'Alex Trebek, animateur de longue date de Jeopardy! et fier Canadien, décédé en novembre 2020.

Les 14 noms qui ont été retenus sont :

Terry (Fox) - Molly, St. Thomas ( Ontario )

- Molly, ( ) Trebek - Collin, Charters Settlement (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Tango - Leah, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Tuque - Madyn, Ottawa ( Ontario )

( ) Tunic - Maisie, Conception Bay South (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) Trooper - Danika, Saskatoon ( Saskatchewan )

( ) Tulugaq - Luca, Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

(Territoires du Nord-Ouest) Tempo - Adyia, Duncan (Colombie-Britannique)

Taco - Lauren, Shilo ( Manitoba )

( ) Tartan - Delaney, Consort ( Alberta )

) Tattoo - Victoria , Saint-Colomban (Québec)

, (Québec) True - Mack, Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Tuk - William, Haines Junction ( Yukon )

( ) Teeka - Mme Jessica Kieley (première année), Gander (Terre-Neuve-et- Labrador ) - proposition par une classe de la Gander Academy

Les gagnants recevront un fer à cheval du Carrousel de 2021, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par la commissaire de la GRC.

Pour en savoir plus sur le concours ou le célèbre Carrousel, visitez le site Web de la GRC : www.rcmp-grc.gc.ca.

Lien : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2021/creativi-des-enfants-canadiens-a-permis-nommer-14-nouveaux-poulains

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, [email protected]