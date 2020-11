La pandémie accentue l'urgence de se mobiliser et de placer la petite enfance au cœur des priorités de la société au Québec

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Un vaste mouvement se met en branle à l'occasion de la Grande semaine des tout-petits qui aura lieu du 15 au 21 novembre, pour donner une voix aux quelque 530 000 tout-petits au Québec - près de 600 000 en comptant ceux à naître. Cette mobilisation à grand déploiement vise un objectif clair : faire de la petite enfance une véritable priorité de société au Québec. Un enjeu qui prend d'autant plus d'importance dans un contexte de pandémie, les conséquences de celles-ci étant exacerbées pour les enfants qui sont en situation de vulnérabilité.

Dommages collatéraux de la COVID-19 sur le bien-être des tout-petits

Les impacts de la pandémie sont indéniables : citons par exemple l'impact du masque sur les apprentissages, le stress qui affecte la santé mentale, la précarité financière, l'effritement du soutien social, la conciliation travail-famille complexifiée par le télétravail, le stress hors-norme vécu durant la grossesse, les femmes qui ont dû accoucher seules sans conjoint, les grands-parents isolés de leur famille incluant leurs petits-enfants, le report des soins par le réseau de la santé, l'augmentation des cas de maltraitance, les problèmes de logement et d'insécurité alimentaire. À la rentrée scolaire, la période charnière que représente la transition vers la maternelle a également été fragilisée par le confinement avec l'annulation de plusieurs activités qui réunissent habituellement l'école, la communauté et la famille.

« C'est prouvé, à court et long termes, les mesures collectives en petite enfance réduisent les coûts des services de santé, sociaux, éducatifs, et diminuent le décrochage scolaire. Voilà pourquoi nous avons tous un rôle à jouer auprès des tout-petits de 0 à 5 ans en leur offrant le filet social dont ils ont besoin pour mieux grandir et s'épanouir. On parle des parents, bien évidemment, mais il ne faut surtout pas négliger la contribution essentielle des éducateurs, des voisins, des employeurs, des services de proximité, des décideurs et de tous les citoyens engagés qui peuvent poser des gestes concrets et ont le pouvoir de faire une réelle différence. Puisque nos tout-petits sont les adultes de demain, il faut donner à chacun d'entre eux une chance égale de se réaliser pleinement et de devenir des adultes épanouis et engagés. Et c'est collectivement que nous pourrons y arriver! »

Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance

Des activités de mobilisation partout au Québec

Tout au long de la Grande semaine des tout-petits, de nombreuses activités, dont plusieurs en mode virtuel, seront organisées partout au Québec dans l'objectif de mobiliser les décideurs et la population. Les partenaires impliqués en petite enfance vont proposer différentes activités, entre autres dans les bibliothèques publiques, les maisons de la famille, les services de garde et les communautés autochtones. Enfin, quelques événements seront proposés par les organismes nationaux :

17 novembre : Dévoilement du sondage sur les défis auxquels sont confrontés les parents et leurs enfants en période de pandémie, commandé par l'Observatoire des tout-petits 18 novembre : États généraux de la petite enfance à Montréal, organisés par Horizon 0-5 19 novembre : Événement virtuel - Collaborer avec les communautés d'expression anglaise pour le mieux-être des tout-petits!, organisé par le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (CHSSN) 20 novembre : Dévoilement des nouveautés, dossier de candidature Municipalité amie des enfants (MAE), organisé par Espace MUNI

Pour consulter la programmation de la Grande semaine des tout-petits www.grandesemaine.com

Des ambassadeurs pour la cause de la petite enfance

Pour cette 5e édition, 17 ambassadeurs provenant de différents milieux ont accepté de joindre leur voix au mouvement :

Doreen Assaad , mairesse de la ville de Brossard

, mairesse de la ville de Caroline Biron , associée directrice, Woods s.e.n.c.r.l.

, associée directrice, Woods s.e.n.c.r.l. Kim Boutin , médaillée olympique, patinage de vitesse sur courte piste

, médaillée olympique, patinage de vitesse sur courte piste Caroline Calvé, olympienne planche à neige, responsable du service aux athlètes et groupes d'entraînement, ESIM

Louise Deschatelets , comédienne et chroniqueuse

, comédienne et chroniqueuse Martine Desjardins , directrice générale, Mouvement national des Québécoises et Québécois

, directrice générale, Mouvement national des Québécoises et Québécois Gabrielle Fontaine , comédienne

, comédienne Michel Leblanc , président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

, président et chef de la direction, commerce du Montréal métropolitain Annie Lemieux , présidente, LSR GesDev

, présidente, LSR GesDev Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun

Jamie Orchard , journaliste et fondatrice, The Second Act Project

, journaliste et fondatrice, The Second Act Project Ghislain Picard , chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec- Labrador

, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec- Kim St-Pierre , olympienne hockey, gestionnaire du développement des affaires BOKS Canada

, olympienne hockey, gestionnaire du développement des affaires BOKS Canada Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive - Québec, Énergir

Guillaume Vermette , clown humanitaire

, clown humanitaire Fabrice Vil , co-fondateur et président, Pour 3 Points, coach certifié en développement intégral et avocat

, co-fondateur et président, Pour 3 Points, coach certifié en développement intégral et avocat Dr Stanley Vollant , chirurgien, président Puamun Meshkenu

Vendredi 20 novembre - Journée mondiale de l'enfance

Les citoyens seront encouragés à se mobiliser, notamment le vendredi 20 novembre prochain, pour la Journée mondiale de l'enfance en arborant le carré-doudou, un carré de tissu symbolique rappelant celui d'une couverture pour enfant, portant le message que la petite enfance n'a rien de petit pour la société, c'est une priorité!

À propos de la Grande semaine des tout-petits

Du 15 au 21 novembre 2020, la 5e édition de la Grande semaine des tout-petits est l'occasion de communiquer et de susciter le dialogue autour du développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l'ensemble de la société. Plusieurs activités et événements se déroulent partout au Québec tout au long de la semaine. www.grandesemaine.com

La Grande semaine des tout-petits est organisée par le Collectif petite enfance.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance est formé de 19 organismes membres nationaux - qui rallie des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance - qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des mesures essentielles à mettre en place pour assurer l'avenir et le bien-être de chacun des tout-petits du Québec, du début de la grossesse à l'entrée à la maternelle.

Au Québec, les inégalités sociales ont des impacts tangibles et multiples sur la société et la petite enfance n'en fait pas exception. Selon les dernières données disponibles, nous savons qu'un peu plus d'un enfant sur quatre, parfois même un enfant sur trois, commence la maternelle avec des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Ces chiffres sont encore plus préoccupants dans certains contextes et confirment qu'il est urgent d'agir. Parce qu'ils sont les adultes de demain, il importe d'offrir à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie et des chances égales de s'épanouir, en considérant l'unicité de chacun et la diversité des réalités vécues.

www.collectifpetiteenfance.com

Les 19 organismes membres nationaux du Collectif petite enfance : l'Association d'éducation Préscolaire du Québec, l'Association des bibliothèques publiques du Québec, l'Association des haltes-garderies communautaires du Québec, l'Association québécoise des centres de la petite enfance, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance, l'Espace MUNI, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille, la Fondation Lucie et André Chagnon (Naître et grandir / Observatoire des tout-petits) , la Fondation Marie-Vincent, la Fondation Olo, les Instances régionales de concertation en petite enfance, l'Ordre des optométristes du Québec, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité , le Réseau communautaire de santé et de services sociaux (CHSSN), le Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec, le Réseau pour un Québec Famille et le Réseau québécois pour la réussite éducative.

