Un nouveau rapport de Cancer pulmonaire Canada révèle les expériences dévastatrices vécues par les patients et les prestataires de soins pendant la pandémie

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Peur et angoisse généralisées. Diagnostics retardés. Plans de traitement perturbés. Isolement exacerbé. Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions déconcertantes révélées dans le huitième rapport annuel de Cancer pulmonaire Canada Les différents visages du cancer du poumon, un regard de première main des patients et des prestataires de soins sur les réalités de la vie avec le cancer du poumon et de son traitement pendant la pandémie - et au-delà.

« Un message essentiel qui est ressorti, suscité par l'angoisse des patients et un système de santé assailli de toutes parts, est que le risque de contracter la COVID-19 - ou la prochaine infection perturbatrice - est minime par rapport au risque d'avoir un cancer du poumon laissé sans traitement, a déclaré la Dre Stephanie Snow, présidente de Cancer pulmonaire Canada. Bien que nous ne connaissions pas encore les incidences complètes de la pandémie sur les issues cliniques pour les patients atteints du cancer, nous avons découvert d'importantes informations sur l'essor des soins virtuels qui, tout en améliorant l'accessibilité, présentent des contraintes importantes dans la prise en charge de cette maladie. »

Le rapport met aussi en lumière les résultats du sondage mené par Cancer pulmonaire Canada auprès des patients, au printemps de 2021, qui a révélé des perspectives, des préoccupations et des expériences importantes pendant la pandémie. Voici quelques-unes des principales conclusions :

75 pour cent des patients ont déclaré avoir subi des retards dans le dépistage ou la consultation d'un médecin

69 pour cent ont déclaré que la COVID-19 avait entraîné une dégradation de leurs symptômes et de leur bien-être mental

Plus de la moitié se sont sentis isolés, vulnérables et seuls dans leur parcours de traitement.

L'incidence réelle de COVID-19 reste incertaine

Selon les statistiques de la Société canadienne du cancer, publiées à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du poumon, il y a des signes d'espoir. Le risque viager de recevoir un diagnostic de cancer du poumon est désormais de 1 sur 15, une amélioration comparativement au rapport de 1 sur 12 en 2016. Et les taux de survie à cinq ans ont atteint 22 %, le taux le plus élevé jamais enregistré, supérieur aux 19 % signalés en 2020 et aux 17 % en 2016.

Il s'agit là d'évolutions positives qui reflètent le travail sérieux accompli à l'échelle du pays en faveur d'un plus grand dépistage, de meilleurs traitements et d'une défense plus acharnée des intérêts des patients, mais qui ne reflètent malheureusement pas l'effet potentiellement dévastateur de la pandémie sur la communauté de patients atteints du cancer du poumon au Canada. Les nouvelles données sur l'incidence du cancer ne portent que jusqu'à l'année 2017 et celles sur la mortalité par cancer jusqu'à l'année 2019, ce qui signifie que les changements dans les diagnostics et les issues cliniques au cours des 18 derniers mois restent indéfinissables.

« Il faudra un certain temps avant de comprendre véritablement les secousses causées par la pandémie, et il sera essentiel de se pencher sur l'incidence de la COVID-19 sur les statistiques du cancer du poumon lorsque les données seront disponibles », déclare la Dre Snow.

« Entre-temps, nous devons poursuivre nos efforts dans la lutte contre cette maladie dévastatrice, qu'il s'agisse de relancer le financement de projets de recherche essentiels, de mettre en œuvre des programmes de dépistage pancanadiens, d'assurer un accès équitable aux soins ou de mieux répondre aux besoins en santé mentale des patients, des familles et des cliniciens. »

« C'est aussi un moment essentiel pour commencer à se préparer à tout nouveau dilemme laissé dans le sillage de la pandémie. »

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est un organisme national de bienfaisance enregistré (872775119 RR0001), reconnu comme le chef de file canadien en éducation sur le cancer du poumon, en soutien aux patients, en recherche et en défense des droits. Établi à Toronto, en Ontario, Cancer pulmonaire Canada ratisse large, menant des activités régionales et pancanadiennes. Cancer pulmonaire Canada est membre de la Coalition contre le cancer du poumon et est le seul organisme au Canada axé exclusivement sur le cancer du poumon. Pour en savoir plus sur le cancer du poumon ou obtenir un exemplaire du rapport, visitez le site : www.lungcancercanada.ca.

