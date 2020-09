L'expérience unique de cette année, à la fois virtuelle et physique, inclut une application mobile actualisée, la création d'un coureur virtuel personnalisable et une porte-parole engagée au Québec : l'animatrice Isabelle Racicot.

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Depuis presque trois décennies, la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a rassemblé des femmes et des hommes qui souhaitent agir contre le cancer du sein. Cette année, même éloignés, nous saurons nous unir pour changer l'avenir du cancer du sein. Aujourd'hui, la Société canadienne du Cancer (SCC) et la CIBC invitent tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, à participer à la Course à la vie CIBC selon une nouvelle formule, le dimanche 4 octobre 2020.

Malgré la pandémie actuelle, le cancer du sein continue d'être une maladie qui change la vie des gens. Chaque jour, plus de 75 personnes au pays reçoivent un diagnostic de cancer du sein. En tant que personnes vulnérables, les personnes vivant avec le cancer comptent sur le système de santé qui continue de réagir à la pandémie de la COVID-19 et à ses effets. C'est pourquoi rien ne nous arrête dans nos efforts pour soutenir la cause afin qu'aucun Canadien n'ait à faire face au cancer du sein seul.

« Grâce aux investissements dans la recherche, le taux de survie pour le cancer du sein est maintenant de plus de 88 %. Les efforts de nos donateurs portent des fruits et d'importants progrès sont réalisés. Toutefois, nous devons continuer de financer la recherche de classe mondiale afin que le taux de survie continue d'augmenter », souligne Denis Lalonde, vice-président principal, Québec et Canada français, Société canadienne du cancer. « Pour ceux qui sont ou ont été touchés par le cancer du sein, nous devons poursuivre nos efforts pour les soutenir alors qu'ils font face à de nouveaux défis, afin qu'ils puissent profiter pleinement de la vie. Les participants à la Course font partie d'une communauté puissante et nous sommes reconnaissants de l'engagement de nos donateurs envers la cause du cancer du sein durant la COVID et au-delà », ajoute-t-il.

Comme nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne cette année, la Course à la vie CIBC s'est transformée en une expérience unique rassemblant des volets physiques et virtuels. Avec notre application mobile et notre site Web améliorés et conviviaux, les participants peuvent créer et personnaliser leur coureur virtuel, amasser des fonds pour obtenir des récompenses et faire le suivi de leur activité. Le jour de la Course, les participants pourront se joindre à notre cérémonie d'ouverture diffusée en direct avant d'aller marcher ou de courir dans leur quartier.

« Depuis 24 ans à titre de commanditaire, l'équipe CIBC est fière de soutenir la Course à vie CIBC, amassant plus de 54 M$ pour soutenir la cause du cancer du sein. Bien que les circonstances soient différentes, cette année ne fait pas exception », affirme Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME chez CIBC, commanditaire exclusif de la Course. « Je sais que les membres de l'équipe de la CIBC à travers le Canada se rallieront pour soutenir cette cause exceptionnelle, qui plus que jamais, mérite notre attention, notre temps et notre soutien », conclut-elle.

La cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct sur Facebook à 11h30, heure de l'Est et sera animée par la porte-parole de la Course 2020, Isabelle Racicot, animatrice de télévision et de radio. Isabelle est porte-parole de la Course à la vie depuis 2018. Elle s'implique auprès de cette cause en ayant qu'un objectif en tête : que le taux de survie du cancer du sein soit de 100 %. Les spectateurs peuvent également s'attendre à un échauffement énergique et à des performances des Barenaked Ladies et d'artistes talentueux du Québec.

Isabelle Racicot n'est pas étrangère au cancer. « Ma mère a été emportée par un cancer du sein alors que je n'avais que 12 ans; c'est donc une cause évidemment très chère à mon cœur, à laquelle je suis fière de contribuer », déclare Isabelle Racicot, porte-parole de la Course à la vie CIBC. « Les fonds recueillis dans le cadre de la Course serviront à financer des projets de recherche novateurs sur le cancer du sein ainsi qu'un réseau d'aide pour les personnes touchées. J'ai hâte de prendre part à cet événement réinventé le 4 octobre prochain à titre de porte-parole pour la troisième année consécutive ».

Isabelle Racicot s'implique auprès de la course afin d'encourager les Canadiens à soutenir la cause du cancer du sein, et en particulier, le travail de la SCC, qui change la façon dont le cancer du sein est traité, améliore les résultats et sauve des vies.

La SCC est l'organisme de bienfaisance qui subventionne le plus la recherche sur le cancer du sein au pays et elle est la seule organisation à offrir un réseau d'aide national qui fait une réelle différence pour les personnes touchées par le cancer. La Course est le plus grand évènement d'une journée organisé par des bénévoles au Canada pour soutenir la cause du cancer du sein.

Les Canadiens peuvent s'inscrire ou faire un don à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer sur le site : lacoursealaviecibc.com

La Course à la vie CIBC rassemble un nombre incroyable de femmes et d'hommes qui souhaitent agir contre le cancer du sein et montrer leur appui aux personnes touchées. Il s'agit d'une journée inspirante visant à recueillir des fonds pour la SCC, l'organisme de bienfaisance qui subventionne le plus la recherche sur le cancer du sein au Canada.

Depuis ses débuts en 1992, la Course a recueilli près de 462 M$ au profit de la cause du cancer du sein. En 2019, 85 000 Canadiens se sont réunis pour amasser 17 M$ afin de financer des projets de recherche novateurs sur le cancer du sein et un réseau d'aide qui fait une réelle différence dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein.

Le cancer du sein demeure le type de cancer le plus répandu chez les Canadiennes et il touche la vie d'un grand nombre de familles tous les jours. La Course offre donc aux familles, aux amis et aux sympathisants l'occasion de s'unir pour changer l'avenir du cancer du sein.

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national à soutenir les personnes touchées par tous les types de cancer, dans les communautés à travers le pays. Aucune autre organisation ne fait la même chose que nous. Nous sommes la voix des femmes et des hommes qui ont le cancer à cœur. Nous finançons des projets de recherche novateurs, nous fournissons un réseau d'aide pour toutes les personnes touchées par le cancer et nous favorisons l'adoption de politiques en matière de santé qui aident à prévenir le cancer et soutiennent les personnes touchées par la maladie.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Unies sous l'initiative d'investissement communautaire Un pour tous, la Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper en vue d'aider les gens et les collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2019, la Banque CIBC et son équipe ont investi 79 millions de dollars dans des organismes communautaires partout au Canada et aux États-Unis. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

