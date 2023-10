La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer donne de l'espoir et permet d'amasser plus de 14,5 millions de dollars

La 32e Course à la vie CIBC rassemble des gens, des familles et des communautés de partout au pays en personne pour soutenir la cause du cancer du sein

MONTRÉAL, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, dans 53 communautés à travers le pays, plus de 50 000 participants et bénévoles ont enfilé leurs espadrilles et se sont rassemblés pour courir pour toutes les personnes atteintes d'un cancer du sein lors de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, amassant ainsi 14,5 millions de dollars. Au Québec, plus de 3 400 participants réunis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d'Or ont récolté 960 000 dollars.

Coureuses lors de la Course à la vie CIBC 2023 de la Société canadienne du cancer à Montréal. (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Les fonds recueillis dans le cadre de la Course à la vie CIBC permettront à la Société canadienne du cancer (SCC) de continuer à avoir un impact durable sur le cancer du sein au pays et d'investir dans la recherche de calibre mondial de même que dans des programmes d'une importance vitale.

« L'élan de soutien dont nous avons été témoin aujourd'hui démontre la résilience de l'être humain face à l'adversité, déclare Josianne Béliveau, directrice, Programmes signature, Canada francophone, à la SCC. La Course à la vie CIBC atteste de l'impact incroyable que nous pouvons avoir lorsque nous nous unissons pour une cause commune. Les fonds recueillis nous permettront de continuer à repousser les limites des traitements contre la maladie et de nous assurer que les personnes qui y font face peuvent profiter pleinement de la vie. »

Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez les femmes au Canada, et on estime que 1 femme sur 8 recevra un diagnostic au cours de sa vie. Il s'agit de la deuxième cause principale de décès par cancer chez les femmes au pays. Bien que moins fréquent, le cancer du sein touche aussi les hommes, dont le nombre de diagnostics est d'environ 270 chaque année. Depuis plus de 30 ans, la Course a permis d'amasser plus de 507 millions de dollars et a contribué à d'importantes avancées qui ont transformé notre compréhension de la prévention, de la détection, du diagnostic et du traitement du cancer du sein.

Le soutien indéfectible de la CIBC au cours des 27 dernières années a permis à la SCC de faire de la Course le plus important mouvement au pays en appui à la cause du cancer du sein. Depuis 1997, plus de 10 000 employés de la CIBC s'engagent comme bénévoles, amassent des fonds et participent à la Course à la vie CIBC tous les ans dans des communautés de partout au pays pour nous aider à transformer l'avenir du cancer du sein.

« Merci à ceux et celles qui ont amassé des fonds, participé et fait du bénévolat à la Course. Je trouve cela inspirant de nous voir réunis pour aider à créer un avenir sans cancer du sein. Une fois de plus, nous sommes fiers d'être en partenariat avec la Société canadienne du cancer, qui œuvre sans relâche auprès d'une Canadienne sur huit qui recevra un diagnostic de cancer du sein - l'équipe CIBC a déjà hâte à l'an prochain », souligne Richard Jardim, chef de l'information et vice-président à la direction, Technologie, Banque CIBC.

À propose de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'équipe Banque CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Pour obtenir des photos, des vidéos et de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue, communiquez avec : Valérie Taillon, Société canadienne du cancer, [email protected], 514 518-6295; Louis-Michel Taillefer, Banque CIBC, [email protected], 514-972-0726