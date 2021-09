La Course à la vie CIBC du 3 octobre en formule hybride réunira la CIBC, notre partenaire visionnaire, et des sympathisants de partout au pays. Réunis, rien ne nous arrête.

MONTRÉAL, le 2 sept. 2021 /CNW/ - Depuis 30 ans, la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer unit des personnes de partout au pays, les inspirant à faire une différence dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein. Alors que le 3 octobre, date du 30e événement annuel, est à nos portes, la Société canadienne du cancer (SCC) et la CIBC invitent les communautés de partout au pays à agir pour réduire le nombre de diagnostics de cancer du sein et soutenir les personnes atteintes de la maladie, pour les aider à vivre longtemps et en santé.

Chaque jour, plus de 75 personnes au pays reçoivent un diagnostic de cancer du sein. Il s'agit de la forme de cancer la plus répandue chez les femmes d'un bout à l'autre du pays. Depuis le pic atteint en 1986, le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes a diminué de près de la moitié. Cette baisse est attribuable en grande partie à l'avancement de la recherche, qui a amélioré la détection précoce et le traitement du cancer du sein.

« En plus de célébrer le 30e anniversaire de la Course à la vie CIBC, nous soulignons les progrès énormes que nous avons accomplis aux dépens du cancer du sein et notre détermination à continuer à changer la vie des personnes touchées par la maladie, affirme Andrea Seale, présidente et chef de la direction de la SCC. Avec l'aide de la CIBC, notre partenaire dévoué et visionnaire depuis 25 ans, nous avons mobilisé les communautés pour stimuler et normaliser les discussions sur le cancer du sein, appuyé la population et les gouvernements pour réduire le risque de cancer du sein, et augmenté notre investissement dans la recherche qui change et sauve des vies. Et ce n'est pas fini. »

La SCC a financé des projets de recherche qui ont transformé notre compréhension du cancer du sein, menant notamment à la découverte des mutations des gènes BRCA1 et BRCA2 et à l'élaboration d'un test prédisant le risque de récidive de cancer. Elle a également permis le développement d'opérations moins invasives et exploité le potentiel de la technologie pour offrir des traitements plus efficaces, en plus de contribuer à l'essor de la médecine personnalisée, qui améliore les options de traitement et permet aux fournisseurs de soins de santé d'offrir des soins mieux adaptés aux individus.

Encore une fois cette année, la SCC et la CIBC ont trouvé des moyens stimulants d'encourager la participation à la Course tout en respectant les directives d'éloignement physique. Parmi ceux-ci figurent une application et un avatar améliorés, une cérémonie d'ouverture diffusée en direct et une trousse de célébration envoyée aux collecteurs de fonds qui marcheront ou courront dans leur quartier. La cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct le 3 octobre à 11 h HE sur Facebook et YouTube, ainsi que sur les chaînes MAtv pour la toute première fois. Cet événement inspirant comprendra des numéros d'artistes reconnus, notamment Chantal Kreviazuk, Laurence Jalbert et bien d'autres, des témoignages de personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein et un échauffement dynamique. Après la diffusion, les participants et participantes pourront parcourir 1 ou 5 km, ou la distance de leur choix, à la marche ou à la course, dans leur quartier.

« L'Équipe CIBC est extrêmement reconnaissante envers nos amis de la Société canadienne du cancer pour leur travail acharné visant à soutenir les personnes atteintes du cancer, et nous sommes fiers d'avoir été là à chaque étape depuis 25 ans à titre de partenaire principal. Ensemble, nous avons créé un mouvement national contre le cancer du sein qui nous permet de mieux comprendre la maladie et d'obtenir de meilleurs traitements et de meilleurs résultats, explique Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. Bien que la Course soit de nouveau virtuelle cette année, l'engagement de notre équipe à ne jamais cesser de courir pour les personnes atteintes du cancer du sein demeure inchangé. De concert avec la SCC et des milliers de Canadiens, nous continuerons de faire des progrès vers un monde où personne n'aura à vivre seul avec le cancer du sein. »

« L'Équipe CIBC témoigne de la force de l'esprit humain. Elle montre tout ce qu'on peut accomplir lorsqu'on collabore pour atteindre un but commun, raconte Andrea Seale. Sans la participation et la collaboration continues de la CIBC et de ses employés et communautés, les avancées actuelles dans la recherche sur le cancer du sein et le soutien aux personnes atteintes n'auraient pas été possibles. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce partenariat de longue date. »

Jusque dans les années 1990, bien des personnes atteintes d'un cancer du sein n'étaient pas à l'aise de parler de leur diagnostic. C'est grâce aux activités de sensibilisation au cancer du sein comme la Course que les personnes touchées ont commencé à s'ouvrir sur leur expérience du cancer du sein. Le réseau d'aide national de la SCC leur offre l'espace pour échanger et tisser des liens, et soutient les personnes atteintes à chaque étape de leur expérience du cancer du sein.

Les fonds recueillis à l'occasion de la Course sauvent et changent des vies, car ils sont investis dans des projets de recherche de calibre mondial, des efforts de défense de l'intérêt public essentiels et des programmes de soutien empreints de compassion. Vos dons pourraient contribuer à financer la prochaine percée ou à offrir à une personne ayant reçu un diagnostic de cancer du sein l'information et le soutien nécessaires pour vivre avec le cancer au quotidien. Soyez des nôtres le 3 octobre pour exprimer votre appui aux personnes atteintes d'un cancer du sein. Visitez lacoursealavie.com pour vous inscrire ou faire un don.



À propos de la 30e Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer

La première Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a été organisée en 1992 à Toronto par un petit groupe de personnes déterminées à minimiser l'impact du cancer du sein au pays. Trente ans plus tard, la Course à la vie CIBC est maintenant le plus grand événement d'une journée en appui à la cause du cancer du sein au pays. Chaque année, des milliers de personnes de communautés de partout au pays se rassemblent pour montrer leur soutien aux personnes touchées par le cancer du sein et changer l'avenir du cancer du sein.

Depuis 1997, la CIBC parraine fidèlement la Course et encourage ses employés, clients et communautés à s'engager comme bénévoles, à amasser des fonds et à marcher ou courir pour soutenir la cause du cancer du sein. En plus d'appuyer la Course, la CIBC finance aussi généreusement ParlonsCancer.ca, la communauté de soutien en ligne de la SCC qui aide les personnes atteintes de cancer et leurs proches à partager leurs expériences et à établir un réseau d'entraide.

La Course est la plus importante collecte de fonds d'une journée dédiée à la cause du cancer du sein. L'an dernier, ce mouvement national a rassemblé plus de 25 000 participants et permis de recueillir 9,5 M$ d'un océan à l'autre. Depuis ses débuts en 1992, la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a recueilli plus de 471 M$ pour financer la recherche sur le cancer du sein ainsi que différents programmes et services de soutien. L'équipe de la Banque CIBC a recueilli plus de 56 M$ au cours de ce partenariat de 25 ans. Pour en savoir plus ou pour faire un don, visitez lacoursealaviecibc.com

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que voix des hommes et des femmes au pays qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour établir des politiques en matière de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes touchées par la maladie. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer à jamais. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. La Banque CIBC et son équipe s'engagent à se regrouper en vue d'aider les gens et les collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2020, la Banque CIBC et son équipe ont investi 75 millions de dollars dans des organismes communautaires partout au Canada et aux États-Unis. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

