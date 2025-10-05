La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer a amassé plus de 18 M$

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans des communautés d'un bout à l'autre du pays pour contribuer à financer des projets de recherche prometteurs sur le cancer du sein et des programmes de soutien destinés aux gens d'ici faisant face à cette maladie.

MONTREAL, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, plus de 60,000 participants et bénévoles de plus de 50 municipalités au pays se sont réunis à l'occasion de la 34e édition de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. L'événement a permis de recueillir plus de 18 M$, dont plus de 1.4 M$ au Québec. Ces fonds serviront à financer la recherche sur le cancer du sein, des activités de défense de l'intérêt public et des services de soutien à travers le pays.

Les participants à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer (Groupe CNW/Société canadienne du cancer (Bureau National))

Grâce à l'engagement remarquable de la Banque CIBC, commanditaire principal depuis près de 30 ans, cet événement annuel de collecte de fonds dirigé par des bénévoles a grandement contribué aux avancées en matière de cancer du sein au pays. Depuis 1992, la Course a amassé plus de 540 M$ au profit de la Société canadienne du cancer, qui a financé des découvertes ainsi que le développement de nouveaux traitements et protocoles utilisés partout dans le monde afin de mieux détecter et traiter le cancer du sein.

« La Course à la vie CIBC est une journée de rassemblement pour les personnes touchées par le cancer du sein. C'est aussi un moteur de progrès tout au long de l'année, qui soutient notre engagement à améliorer et à sauver des vies, explique Isabelle Girard, directrice, Communications pour le Québec et le Canada francophone à la Société canadienne du cancer. Les participants à la Course de cette année nous aident à alimenter les initiatives les plus prometteuses visant à élaborer de meilleures options de traitement pour améliorer les résultats des personnes qui recevront un diagnostic de cancer du sein au cours de leur vie, soit une femme sur huit. »

L'an dernier, les fonds amassés par la Course ont permis à la Société canadienne du cancer de :

soutenir 76 projets de recherche sur le cancer du sein au Canada, dont 52 au Québec, ainsi que 23 essais cliniques avec des personnes atteintes de cette maladie;

fournir plus de 2500 nuitées dans les maisons d'hébergement de la Société canadienne du cancer, notamment à la maison Jacques-Cantin à Montréal, aux personnes atteintes et à leurs proches aidants devant voyager pour recevoir un traitement;

transmettre de l'information fiable sur le cancer du sein à la population par l'entremise de cancer.ca, avec plus de 1,5 million de visites sur les pages au sujet de ce type de cancer;

répondre à 4200 questions de personnes atteintes d'un cancer du sein par l'intermédiaire la Ligne d'aide et d'information sur le cancer;

offrir des prothèses mammaires et capillaires à plus de 1300 personnes atteintes d'un cancer du sein pour les aider à se sentir mieux dans leur peau.

« La Course à la vie CIBC est un puissant rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons pour une cause commune, déclare Richard Jardim, chef de l'information et vice-président à la direction, Technologie et coparrain exécutif de la Course à la vie CIBC. Ensemble, nous faisons une réelle différence et nous sommes fiers d'appuyer la Société canadienne du cancer alors que nous travaillons à créer un avenir meilleur et plus sain pour toutes les personnes touchées par le cancer du sein. »

Grâce aux fonds recueillis par la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer et à des décennies de progrès, les taux de survie au cancer du sein continuent d'augmenter. Toutefois, il y a encore beaucoup à faire. Le cancer du sein est le type de cancer le plus diagnostiqué et la deuxième principale cause de décès par cancer chez les femmes au Canada.

Pour en savoir plus ou faire un don, visitez lacoursealaviecibc.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer. Aidez-nous à changer les choses. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html

