Une seule journée d'action peut transformer l'avenir des personnes touchées par le cancer du sein. Joignez-vous à nous en octobre pour amasser des fonds essentiels pour la cause du cancer du sein.

MONTRÉAL, le 9 sept. 2025 /CNW/ - La Société canadienne du cancer et la Banque CIBC invitent les gens de partout au pays à participer à une journée d'action pour les personnes atteintes d'un cancer du sein, lors de la 34e édition annuelle de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, le dimanche 5 octobre 2025.

La Course à la vie CIBC est la plus importante collecte de fonds d'une journée organisée par des bénévoles pour appuyer la cause du cancer du sein au Canada. Elle se déroule dans plus de 50 communautés à travers le pays, dont les villes de Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d'Or au Québec. En 2024, la Course a rassemblé plus de 55 000 participants et bénévoles et permis d'amasser 15 M$ pour financer des projets de recherche de calibre mondial portant sur la prévention, la détection, le traitement et les soins du cancer, ainsi que des initiatives de défense de l'intérêt public en faveur de politiques de santé publique et des programmes de soutien empreints de compassion.

« La Course est une journée riche en émotions, où nous nous rassemblons pour courir, marcher, amasser des fonds et rendre hommage aux personnes importantes de nos vies touchées par le cancer du sein, mentionne Isabelle Girard, directrice des communications pour le Québec et le Canada francophone à la Société canadienne du cancer. Et la fin de la course marque le début, parce que les fonds recueillis par nos communautés génèrent un impact qui perdure bien après la ligne d'arrivée, offrant ainsi de l'espoir aux personnes atteintes d'un cancer du sein grâce à de nouvelles percées en recherche qui sauvent et améliorent des vies. »

Au cours des trois dernières décennies, la Course a joué un rôle clé dans les progrès réalisés contre le cancer du sein au pays. Elle a permis des investissements de plus de 522 M$ dans des projets de recherche, des essais cliniques, des ressources fiables, des programmes de soutien et des avancées en matière de politiques publiques, notamment en rendant les programmes provinciaux de dépistage du cancer du sein plus accessibles. Au cours de la dernière décennie, près de 21 M$ ont été investis exclusivement au Québec dans la recherche sur le cancer du sein.

« L'Équipe CIBC est fière de courir aux côtés des Canadiens et des Canadiennes et de la Société canadienne du cancer à l'occasion de la Course à la vie CIBC, contribuant ainsi à faire progresser la recherche sur le cancer du sein et les services de soutien, affirme Anna Goncalves, première vice-présidente, Services consultatifs RH et Transformation de l'effectif et leadership, Banque CIBC. À l'aube de notre 29e année à titre de partenaire principal, nous sommes heureux de nous joindre de nouveau aux membres de notre équipe, à nos clients et à nos proches sur la ligne de départ de la Course pour soutenir les personnes qui sont atteintes du cancer du sein. »

Grâce aux fonds recueillis par la Course et à des décennies de progrès, le taux de survie au cancer du sein continue d'augmenter. Les avancées remarquables dans des domaines comme les tests génomiques et les thérapies ciblées permettent aujourd'hui de traiter le cancer du sein avec une précision et une personnalisation accrue. Actuellement, 89 % des femmes atteintes d'un cancer du sein vivent au moins cinq ans après leur diagnostic.

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes au Canada, et on estime qu'une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. C'est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes; il est donc urgent de poursuivre les efforts et les actions pour relever les plus grands défis liés à cette maladie.

La Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer est ouverte à tous. Nous encourageons les gens à mobiliser leur famille, leurs amis ou leurs collègues et à inscrire leur équipe dès maintenant pour courir ou marcher sur un parcours de cinq ou d'un kilomètre.

Trouvez la Course près de chez vous, inscrivez-vous et commencez votre collecte sur lacoursealaviecibc.com.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer. Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Pour obtenir de plus amples renseignements, des photos ou des vidéos, ou pour planifier une entrevue, contactez : Appolline Risacher, conseillère, Burson, [email protected], 418-559-8930