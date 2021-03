OTTAWA, ON, le 15 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le héraut d'armes du Canada, Samy Khalid, Ph. D., a dévoilé les nouveaux emblèmes héraldiques de la Cour suprême du Canada lors d'une cérémonie discrète en présence du très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, et de Chantal Carbonneau, registraire désignée de la Cour.

Les emblèmes héraldiques créés pour la Cour suprême évoquent visuellement son rôle, ses traditions et le principe de l'indépendance judiciaire, tout en exprimant les notions d'harmonie et de collégialité. Le fond blanc de l'insigne principal véhicule les idéaux de transparence et d'accessibilité, et les deux bandes rouges verticales représentent des voies parallèles, notamment les traditions de bilinguisme et de bijuridisme de la Cour. Les bandes symbolisent également les principes de paix et de respect mutuel qu'incarne la ceinture wampum à deux rangs dans les traditions de nombreuses Premières Nations. En se dotant de ces nouveaux emblèmes, la Cour suprême n'utilisera plus les armoiries du Canada, lesquelles sont également utilisées par les instantes exécutives et législatives du gouvernement fédéral.

Immédiatement après la cérémonie, le juge en chef Wagner a hissé le nouveau drapeau de la Cour sur le mât Est à l'extérieur du bâtiment de la Cour suprême, à Ottawa.

Pour plus de renseignements sur la cérémonie, tel que le vidéo officiel, les discours et les emblèmes de la Cour, veuillez visiter le site de la Cour suprême du Canada.

Pour obtenir des photos officielles de l'événement, les médias peuvent en faire la demande auprès du Bureau de presse de Rideau Hall.

Citation

« C'est avec grande fierté que je présente à la plus haute instance judiciaire du Canada ses propres insignes et son drapeau. Ces nouveaux emblèmes héraldiques expriment l'identité de la Cour suprême : ils racontent son passé, son présent et son avenir avec éloquence et élégance. »

Samy Khalid, héraut d'armes du Canada

Faits en bref

Le gouverneur général est le chef de l'Autorité héraldique du Canada , le service fédéral responsable de la création des emblèmes héraldiques.

, le service fédéral responsable de la création des emblèmes héraldiques. Les emblèmes tels que les armoiries, les drapeaux et les insignes existent depuis des siècles et servent à identifier une personne ou une organisation de manière sobre et raffinée, tout en véhiculant un message d'histoire, de pérennité et de pouvoir.

Les emblèmes peuvent être utilisés de différentes manières pour représenter visuellement l'identité d'une organisation ou d'une personne et en évoquer les valeurs essentielles.

Le travail de l'Autorité héraldique du Canada en matière de conception et de normalisation des armoiries, des drapeaux et des insignes est assuré par des officiers appelés hérauts. Chaque année, des centaines d'emblèmes sont créés ou enregistrés pour des personnes, des organisations et des unités militaires canadiennes.

en matière de conception et de normalisation des armoiries, des drapeaux et des insignes est assuré par des officiers appelés hérauts. Chaque année, des centaines d'emblèmes sont créés ou enregistrés pour des personnes, des organisations et des unités militaires canadiennes. Il faut prévoir jusqu'à deux ans pour la création officielle d'armoiries, de drapeaux et d'insignes. La concession est faite sous la forme d'un document sur lequel les emblèmes sont peints à la main et accompagnés d'un texte calligraphié.

Le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada contient un vaste répertoire des emblèmes héraldiques récents et historiques du Canada .

