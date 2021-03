Le 6 juillet 2020, des agents des pêches sont intervenus à la suite de renseignements fournis par le public concernant un groupe de pêcheurs récréatifs à bord d'un voilier, qui pêchait dans le passage Skookumchuck. Des agents du détachement de Conservation et Protection de Powell River ont interpellé les pêcheurs une fois le navire amarré, et ont effectué une inspection à bord. Ils ont constaté que les pêcheurs avaient capturé et conservé une quantité de poissons au-delà de ce que prévoyait les conditions de leur permis, et ont conclu également que plusieurs des poissons étaient de taille inférieure à la taille autorisée.

Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de la Loi et des autres lois et règlements et en fait la promotion au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que d'activités d'éducation et de sensibilisation.

Faits en bref

Dans le cadre du travail de Pêches et Océans Canada visant à mettre fin aux activités illégales, le Ministère demande au public de l'informer de toute activité constituant une violation de la Loi sur les pêches et de ses règlements. Toute personne ayant des renseignements peut appeler sans frais la ligne de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer les détails par courriel à [email protected] .

Chaque année, environ 300 000 permis de pêche récréative en eaux de marée sont délivrés en Colombie-Britannique. Comme dans toutes les pêches, la récolte excessive et répétitive menace de façon importante la durabilité des ressources aquatiques du Canada .

. La possession et les limites quotidiennes sont des outils essentiels pour aider Pêches et Océans Canada à remplir son mandat, et sont soigneusement établies par le Ministère. La limite pour un pêcheur titulaire d'un permis est d'un sébaste et d'une morue-lingue par jour. Une limite de taille minimale de 65 centimètres est également établie pour la morue-lingue.

Il y a plus de 34 espèces de sébaste dans les eaux de la Colombie-Britannique. Il s'agit d'une espèce sédentaire à grande longévité dont l'espérance de vie moyenne est de 75 ans. Le sébaste vit longtemps, mais sa croissance et sa reproduction sont lentes. Il reste à proximité de son habitat, ce qui le rend particulièrement vulnérable à la pression de la pêche, et certaines espèces de sébaste sont préoccupantes sur le plan de la conservation.

Les amendes importantes et la confiscation du bateau, des engins de pêche et des prises illégales soulignent la gravité de la violation des règles et des règlements de pêche en vertu de la Loi sur les pêches du Canada , visant à protéger et à préserver les populations de poissons en péril.

https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/docs/rockfish-sebaste-dd-fra.html

