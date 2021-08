BEACONSFIELD, QC, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que la Ville de Beaconsfield accueillera le joueur et double champion de la coupe Stanley Alex Killorn du Lightning de Tampa Bay le vendredi 13 août à compter de 10 h, au parc Centennial, 288, boulevard Beaconsfield.

Alex a grandi à Beaconsfield de 1990 à 2007 et ses parents résident encore ici. Il nous rend visite pour partager sa récente victoire et présenter la Coupe Stanley aux citoyens et citoyennes de Beaconsfield.

« Comme tant de jeunes de Beaconsfield, j'ai appris à patiner sur les patinoires extérieures et à l'aréna du Centre récréatif de la Ville. J'ai commencé à jouer au hockey avec l'Association de hockey mineur du Lakeshore et joué au hockey midget AAA pour les Lions du Lac-St-Louis. Pour moi, c'est l'occasion de partager ce trophée avec la communauté qui m'a vu grandir », a déclaré Alex Killorn.

« La Ville de Beaconsfield a toujours encouragé les activités sportives chez les jeunes afin que ceux-ci puissent développer leur potentiel au maximum de leur aspiration. Le parcours d'Alex est, sans contredit, un exemple exceptionnel pour nos jeunes d'aujourd'hui. Sa persévérance et sa détermination lui ont permis de réussir et aujourd'hui d'être Champion de la Coupe Stanley pour 2020 et 2021. Au nom du Conseil, je tiens à remercier Alex pour sa disponibilité et sa grande générosité », a mentionné le maire Georges Bourelle.

Une cérémonie protocolaire débutera à 10 h et le public aura l'opportunité de voir la Coupe Stanley jusqu'à 13 h. Le nombre de places étant limité, compte tenu des règles sanitaires édictées par la Santé publique, toute personne désirant participer devra réserver à l'avance son billet gratuit via la plateforme eventbrite.ca à partir de ce vendredi 6 août à 15 h.

La période de questions pour les journalistes est prévue à 13 h 15.

