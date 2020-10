« Comme il n'est pas possible de se réunir en personne en ce moment, nous sommes heureux de donner à l'édition de la Coupe ParaForts de cette année une portée nationale et d'offrir aux Canadiens la possibilité de participer à des activités inspirées des parasports et, nous l'espérons, de s'amuser en le faisant », déclare Dean Brokop, directeur de la Fondation paralympique canadienne. « Le sport doit être accessible à tout un chacun au Canada, et les fonds recueillis grâce à la Coupe ParaForts seront essentiels à l'accroissement des occasions de pratiquer un sport pour les personnes ayant un handicap. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui soutiennent la Coupe ParaForts cette année. Nous vous sommes profondément reconnaissants, car votre soutien permettra de faire une différence dans la vie des athlètes ayant un handicap. »

La Coupe ParaForts, qui se tient en général chaque année dans quatre villes d'un bout à l'autre du Canada -- Toronto, Montréal, Calgary et Vancouver -- a pris naissance en 2017 à Toronto et a officiellement franchi le seuil du million de dollars amassés lors du dernier événement qui s'est tenu au début de 2020. L'événement offre aux participants une expérience concrète du parasport, en leur permettant d'essayer plusieurs sports en compagnie des membres de leur équipe de collecte de fonds et avec l'aide d'un para-athlète sur place.

Tout le monde peut participer à la version maison de la Coupe ParaForts en essayant un des trois défis sportifs adaptés : volleyball assis, para-hockey sur glace et basketball en fauteuil roulant. Des vidéos de démonstration des défis par des para-athlètes sont également disponibles. De plus, chaque défi a été conçu pour permettre aux participants de le réaliser en toute sécurité dans leur maison ou dans un parc local.

Basketball en fauteuil roulant

Démonstration par Tara Llanes, membre de l'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant et médaillée d'or des Jeux parapanaméricains de Lima 2019 ; essai par Nicolas-Guy Turbide, paranageur et médaillé de bronze des Jeux paralympiques de Rio 2016.

Volleyball assis

Démonstration par Shacarra Orr, paralympienne des Jeux de Rio 2016 et ambassadrice des athlètes pour les Jeux de Tokyo 2020 ; essai par Rob Armstrong, membre de l'équipe canadienne de para-hockey sur glace et médaillé d'argent des Jeux paralympiques de PyeongChang 2018.

Para-hockey sur glace

Démonstration par Billy Bridges, membre de l'équipe nationale canadienne, quintuple paralympien et triple médaillé paralympique (une médaille d'or, une d'argent et une de bronze) ; essai par Mélanie Labelle, membre de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant et médaillée d'argent des Jeux parapanaméricains de Lima 2019.

Les participants seront appelés à relever des défis, à donner et à partager : enregistrer une vidéo d'eux-mêmes en train d'essayer un des défis sportifs, donner en ligne ou par message texte, partager leurs tentatives de relever des défis #ParaForts dans les médias sociaux, et peut-être mettre leurs amis ainsi que les membres de leur famille au défi de faire la même chose.

« La Coupe ParaForts est un événement emballant, et la version maison est une chance formidable pour tout un chacun d'avoir un aperçu du défi que représente le parasport, mais aussi de son côté divertissant », affirme la joueuse de basketball en fauteuil roulant Tara Llanes. « J'invite les gens à essayer et à donner, ne serait-ce que 5 $, 10 $ ou 20 $. Le sport fait partie de ma vie, et toutes les personnes ayant un handicap dans ce pays devraient avoir la possibilité de jouer ou de concourir, que ce soit pour mener une vie saine et active ou pour concourir à un haut niveau et représenter le Canada, comme moi. »

Tout le monde peut donner par l'entremise du site Coupeparaforts.ca/donner ou en textant PARAFORTS au 41010 pour verser un don unique de 10 $, 20 $ ou 25 $. Pfizer et le commanditaire principal de la Coupe ParaForts : Version Maison, Petro-Canada, une entreprise de Suncor, verseront 1 $ chaque fois que le mot-clic #ParaForts sera utilisé dans les médias sociaux, jusqu'à concurrence de 30 000 $.

De plus, les individus peuvent créer leur propre page de collecte de fonds et encourager les membres de leurs réseaux à donner. Des prix seront attribués sur la base des montants amassés, et les cinq meilleurs collecteurs de fonds recevront un trophée de la Coupe ParaForts : Version Maison. Un encan silencieux se déroulera en ligne du 19 au 30 octobre également.

La Coupe ParaForts : Version Maison sera officiellement lancée le 9 octobre. Pour plus d'information, visitez le site Coupeparaforts.ca .

La Fondation paralympique canadienne (FPC), organisme caritatif enregistré, est la branche philanthropique du Comité paralympique canadien. Fondée en 2015, la FPC croit que chaque Canadien doit pouvoir s'imaginer sur la ligne de départ, peu importe ses capacités. Le financement fourni par la FPC joue un rôle essentiel en offrant un soutien et des opportunités aux para-athlètes et programmes de parasport partout au pays.

À propos de la Coupe ParaForts : Version Maison : Coupeparaforts.ca

À propos de la Fondation paralympique canadienne : Fondationparalympique.ca

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Nicole Watts, Gestionnaire, Relations de presse, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700

Liens connexes

http://paralympic.ca/