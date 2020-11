SHANGHAI, 16 novembre 2020 /CNW/ - Shanghai Electric (la « Société ») (SEHK : 02727, SSE : 601727), le plus important fabricant et fournisseur mondial d'équipement de production d'électricité, d'équipement industriel et de services d'intégration, s'est vu accorder une cote ESG de MSCI de BB, ce qui correspond à une amélioration par rapport à sa cote précédente. La Société a déployé des efforts pour faire avancer ses nouvelles solutions énergétiques et améliorer la gestion de son personnel.

Shanghai Electric vise à renforcer sa stratégie ESG, qui fait référence aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise pour mesurer le caractère durable d'une entreprise ainsi que son incidence sociale sur les investissements. L'an dernier, la Société a mis sur pied un comité de gestion ESG afin de mettre l'accent sur les mesures ESG dans sa stratégie globale, et a inclus le comité dans sa structure de gouvernance d'entreprise.

La décision de MSCI d'augmenter la cote ESG de Shanghai Electric à BB démontre l'importance que la Société accorde depuis longtemps à la protection de l'environnement et son engagement dans le domaine des technologies propres renouvelables. Compte tenu de son implication dans le secteur de l'énergie renouvelable ainsi que dans ceux du stockage de l'énergie et des réseaux intelligents, la Société est « bien placée pour bénéficier de la décision de la Chine d'encourager l'énergie propre et à faibles émissions de carbone dans le cadre de ses efforts visant à plafonner ses émissions de carbone d'ici 2030 », comme il est mentionné dans le rapport d'évaluation de MSCI.

Les résultats provisoires de Shanghai Electric soulignent les efforts qu'elle a déployés pour améliorer ses facteurs ESG. Au cours de la première moitié de l'année, elle a enregistré une augmentation de 40,75 % des nouvelles commandes d'équipement de production d'énergie, de services d'intégration et d'équipement industriel combinés par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est de l'équipement de production d'énergie, les commandes d'équipement d'énergie éolienne ont augmenté de 505,9 % par rapport à l'année précédente.

MSCI a émis une évaluation positive des activités de Shanghai Electric dans le domaine des technologies propres. Dans son rapport, MSCI a déclaré que la Société a obtenu des possibilités de participer aux activités des marchés des technologies propres, principalement en raison de ses avancées dans les domaines de la technologie de pointe de production d'énergie nucléaire, de la production d'énergie thermique à partir de charbon « supercritique », des générateurs d'énergie à turbine à gaz pour gazéification du charbon intégrée à un cycle combiné, de l'équipement de production d'énergie éolienne et solaire, des réseaux intelligents ainsi que du traitement des eaux usées.

Afin d'assurer une production stable et de qualité ainsi que la santé physique et mentale de ses employés, Shanghai Electric a mis en place un solide système de gestion du personnel. Des logements ont été mis à la disposition du personnel à l'étranger afin de leur offrir un endroit sécuritaire où travailler efficacement et se reposer convenablement pendant la pandémie de COVID-19.

La sécurité des employés de Shanghai Electric lui tient également à cœur. Depuis janvier de cette année, la Société travaille en collaboration avec des partenaires locaux pour mettre sur pied une équipe spécialisée de prévention et de contrôle des virus afin de protéger le personnel qui travaille sur place. Par exemple, le personnel recruté localement à Dubaï et au Bangladesh recevra des fiches de renseignements et des guides en anglais et en arabe lors de la formation sur la sécurité dans les lieux de travail.

MSCI souligne dans son rapport que Shanghai Electric est « moins susceptible de subir des perturbations de son flux de travail en raison de mouvements sociaux ou une baisse de la productivité en raison d'un manque de satisfaction au travail ».

De plus, Shanghai Electric tente d'accorder la priorité à sa réforme numérique. « Nous travaillons activement à la création et à la mise en œuvre de réformes numériques et intelligentes internes, afin de répondre aux normes établies par nos pairs à l'échelle internationale », a déclaré Cheng Yan, directeur exécutif et directeur général de Shanghai Electric Digital Technology Co., Ltd.

Les toutes dernières réalisations de la Société en matière de numérisation comprennent sa plateforme SEunicloud mise à niveau, qui a remporté le premier prix mondial du domaine de l'intelligence industrielle lors du sommet World Artificial Intelligence Conference de 2020, ayant eu lieu plus tôt cette année. Dotée de solutions en matière de chaîne d'approvisionnement intelligentes conçues pour adapter automatiquement la production en usine aux exigences des centrales électriques, la plateforme à guichet unique soutient l'exploitation de l'énergie éolienne intelligente, l'exploitation de l'énergie thermique à distance, l'entretien des machines-outils ainsi que le stockage et la distribution d'énergie.

En s'appuyant sur tous les efforts qu'elle a déployés en matière de développement durable, Shanghai Electric intégrera davantage les mesures ESG dans ses activités d'entreprise afin d'améliorer de manière globale ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les années à venir.

