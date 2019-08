La Corporation Financière Champlain mène l'acquisition de La Canadienne

MONTRÉAL, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain est heureux d'annoncer l'acquisition de La Canadienne (la « Compagnie »), un chef de file dans la production, la distribution et la vente au détail de chaussures & bottes d'hiver pour femmes. Le groupe d'investisseurs, incluant les fondateurs de la Compagnie, souhaite continuer à s'appuyer sur la force de marque de La Canadienne et à agrandir sa clientèle à travers le monde.

La Compagnie fabrique des bottes et des chaussures de première qualité sous la marque La Canadienne à Montréal depuis plus de 20 ans. La marque est synonyme de qualité, de durabilité et a développé une clientèle fidèle. La Canadienne est bien positionnée pour un nouveau chapitre, grâce à ses deux magasins à Montréal et à une croissance soutenue dans les ventes en ligne et en gros.

Deux vétérans de l'industrie, Nicholas Martire (nouveau CEO) et Nicolas Topiol (nouveau Président du Conseil), se joignent à l'équipe de direction afin de mener les plans de croissance. M. Topiol est actuellement le CEO de la maison de couture Maison Christian Lacroix. M. Martire possède une forte expérience dans le monde de la mode, incluant un poste récent comme SVP International avec Le Groupe Aldo.

La co-fondatrice de La Canadienne Penny Shuster a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à de nouveaux partenaires afin d'amener la Canadienne vers une autre étape. Nos clients ont des attentes très élevées vis-à-vis de nos produits et cela a toujours été notre priorité. Avec l'arrivée de Champlain et des leaders expérimentés, nous pouvons maintenant nous concentrer sur notre croissance »

Scott Jackson, Associé à Champlain a ajouté « Bien que déjà très reconnue pour sa qualité et son style, nous sommes convaincus que La Canadienne a un fort potentiel de croissance au-delà de ses frontières actuelles. Nous constatons beaucoup de similarités avec Kanuk, une autre de nos compagnies de portefeuille. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer La Canadienne dans de nouveaux marchés et d'attirer une nouvelle génération de clients. »

Champlain a été conseillé par BCF, Fasken Martineau DuMoulin LLP et KPMG.

Au sujet de La Canadienne:

Avec son héritage canadien, son expertise dans la confection fait-main, son excellence de production et sa clientèle loyale, La Canadienne a produit des bottes et chaussures de qualité sous sa marque depuis 1997. La collection imperméable est fabriquée au Canada, avec un respect environnemental, et dans un objectif de balance entre le confort et le design.

www.lacanadienneshoes.com

Au sujet de Corporation Financière Champlain:

Champlain, une société canadienne de portefeuille privée basée à Montréal, a bâti, depuis 2005, un portefeuille diversifié de placements à travers le Canada et les États-Unis. Champlain a comme mission d'agir à titre de partenaire financier à valeur ajoutée en fournissant du capital équité et une expertise en gestion de croissance au marché des petites et moyennes entreprises.

www.champlaincanada.com

SOURCE Corporation Financière Champlain

Renseignements: contactez-nous à info@champlaincanada.com

Related Links

www.champlaincanada.com