La Corporation Financière Champlain, ainsi qu'un groupe d'investisseurs, annonce un investissement stratégique dans Inter-Nord afin de poursuivre sa croissance dans l'industrie du LTL

La direction d'Inter-Nord sera assurée par M. Steve McLaughlin, l'actuel président d'Inter-Nord.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À PROPOS DE CORPORATION FINANCIÈRE CHAMPLAIN

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À PROPOS D'INTER-NORD

Fondée en 1990, LES TRANSPORTS INTER-NORD INC. est une entreprise familiale spécialisée dans le transport LTL. Inter-Nord dessert un vaste marché géographique dont le centre est la grande région de Montréal : les bornes sont à l'est Trois-Rivières, à l'ouest Ottawa, au sud les frontières des États-Unis et au nord Mont-Laurier/Maniwaki. Cette couverture géographique englobe la grande majorité de la population du Québec. De façon plus précise, l'entreprise est l'un des grands leaders de l'industrie du transport LTL dans les marchés géographiques suivant: rive-nord de la grande région de Montréal, Laurentides et Lanaudière.

www.champlaincanada.com

https://www.inter-nord.com

Renseignements: François Schumayer, Vice-Président Principal, Corporation Financière Champlain, 1000 Sherbrooke Ouest, suite 1700, Montréal, Québec, H3A 3G4, (514) 282-3585

