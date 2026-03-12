La coopérative Citadelle s'entête : la grève est proche

Un vote sur une offre globale et finale est prévu le 18 mars

PLESSISVILLE, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - La rencontre qui s'est tenue hier entre le comité de négociation représentant les travailleur.euse.s de la Coopérative Citadelle, membres de la SL 7885 des Métallos, et l'employeur n'a pas permis un dénouement. Les membres voteront donc sur une offre globale et finale de l'employeur le 18 mars, ce qui pourrait mener au déclenchement d'une grève générale illimitée.

« L'employeur n'a pas bougé de ses positions hier, il s'entête à acculer les travailleur.euse.s au pied du mur plutôt que de chercher un terrain d'entente. La coopérative et son représentant patronal semblent prendre à la légère la perspective d'une grève. Nous invitons les producteurs de sirop membres de la coopérative à se renseigner sur la situation et à intervenir dans le dossier. Une entente est encore possible si le comité de négociation patronal fait preuve de bonne foi, mais pour le moment, on fonce droit dans le mur », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Dany Maltais.

Ce dernier avait pourtant fait une proposition très réaliste au début de la rencontre du comité de négociation hier. Mais l'employeur n'a pas bougé d'un iota par rapport à la dernière rencontre.

« Ce qui est sur la table ne correspond pas aux attentes des membres. Ça a été exprimé très clairement. Le comité de négociation ne recommande donc pas l'adoption de cette offre », fait valoir le président de la section locale 7885, Marc Jalbert.

La centaine de travailleur.euse.s de la Coopérative Citadelle, où on embouteille du sirop d'érable provenant de plusieurs producteurs, se sont déjà donnés un mandat de grève générale illimitée, dans une proportion de 85 %.

