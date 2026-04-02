Grève chez Citadelle à Plessisville - Le Syndicat des Métallos écrit à la NASA et à l'Agence spatiale canadienne

PLESSISVILLE, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Alors que la mission Artémis 2 propulse le sirop d'érable Citadelle vers la lune, les travailleuses et travailleurs qui le fabriquent sont en grève à Plessisville depuis le 18 mars. Le Syndicat des Métallos a fait parvenir aujourd'hui deux lettres à la NASA et à l'Agence spatiale canadienne pour s'assurer que le monde sache d'où vient ce produit et dans quelles conditions il est fabriqué.

Les membres du Syndicat des Métallos, section locale 7885, travaillent sous une température avoisinant les 13 degrés celsius dans l'usine Citadelle de Plessisville. Ils sont surveillés en continu par des caméras qui zooment et enregistrent leurs moindres gestes. Ils reçoivent des mesures disciplinaires sans avoir le droit de donner leur version des faits. Leurs plaintes de harcèlement psychologique sont ignorées. Leur sécurité au travail est constamment compromise. Les conditions de travail sont telles que le roulement de personnel atteint 70 % sur deux ans.

« Les travailleurs de Citadelle ne demandent pas la lune. Ils demandent le respect », affirme le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Nicolas Lapierre.

Citadelle se présente comme une coopérative fondée sur des valeurs de respect, d'intégrité et d'esprit d'équipe. Dans son usine de Plessisville, ces valeurs sont littéralement absentes. Le Syndicat des Métallos invite la NASA et l'Agence spatiale canadienne à s'assurer que leurs prochains partenariats commerciaux reflètent les valeurs qu'ils souhaitent projeter au pays comme dans l'espace.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

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SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

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