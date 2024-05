SHANGHAI, 9 mai 2024 /CNW/ - SANY Group (SANY) a établi récemment un partenariat avec un client en Australie pour des équipements de production d'hydrogène par électrolyseur et des équipements de ravitaillement en hydrogène, participant ainsi à la stratégie nationale de l'Australie en matière d'hydrogène, laquelle établit une vision pour une énergie propre, une industrie de l'hydrogène novatrice, sécuritaire et concurrentielle qui profite à tous les Australiens.

La coopération comprend un ensemble complet d'équipements de systèmes de membrane échangeuse de protons (MEP) et de BOP montés sur patins, un équipement de ravitaillement en hydrogène de 35/70 MPa monté sur patins et un ensemble complet de systèmes de contrôle de l'alimentation de transistor bipolaire à porte isolée. Adoptant une technologie de production d'hydrogène par électrolyseur flexible, l'équipement de ravitaillement en hydrogène dessert principalement les véhicules industriels avec des cellules d'hydrogène de 35/70 MPa. Ce partenariat stratégique représente la première incursion de SANY sur le marché international avec sa technologie de l'hydrogène, à la suite du développement et de l'exploitation pilote de la plus grande station intégrée de traitement d'hydrogène en Chine.

En mars de cette année, le complexe de production d'hydrogène vert et de ravitaillement de SANY est entré dans la phase d'essai à Changsha, en Chine. La station, qui est également la plus grande station de ravitaillement en hydrogène vert en Chine, contient trois zones de production, de ravitaillement et de stockage avec une capacité de production et de ravitaillement quotidienne d'au moins 2 tonnes et une capacité de stockage de plus de 1 000 kilogrammes, qui peuvent alimenter quatre véhicules à hydrogène simultanément. De plus, l'électricité qui alimente la production d'hydrogène dans la centrale provient principalement de l'équipement de production d'énergie photovoltaïque de masse du parc industriel intelligent de camions lourds de SANY, situé à proximité.

L'énergie d'hydrogène, qui fait partie de l'industrie des nouvelles énergies de SANY, a réalisé une percée au cours de la dernière année. À la fin de mai de l'année dernière, l'équipement de production d'hydrogène AWE de série E de 2 000 Nm³/h est sorti de la chaîne de montage, et en décembre, SANY a lancé le plus grand électrolyseur à hydrogène au monde, l'électrolyseur carré de série S de 3 000 Nm³/h. La coopération avec le client australien ouvre un nouveau chapitre pour le développement de l'énergie associée à l'hydrogène de SANY, car l'équipement est bien ancré dans les choix des clients à l'extérieur de la Chine.

« Après une évaluation approfondie, nous avons décidé d'opter pour SANY. Nous considérons ce choix comme un projet de référence que nous pouvons reproduire et promouvoir sur d'autres marchés, a déclaré le client. Avec sa technologie de l'hydrogène de pointe en constante évolution, SANY vise à aider l'Australie à exploiter son potentiel d'hydrogène propre et à réaliser son ambition de devenir un leader mondial de l'énergie associée à l'hydrogène en 2030.

Alors que la communauté mondiale se tourne vers un avenir alimenté par des sources d'énergie propre et renouvelable, SANY élargira son investissement dans l'énergie associée à l'hydrogène, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et le développement du stockage de l'énergie, offrant ainsi une solution systématique pour bâtir une société durable.

