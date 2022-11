LA CONTAMINATION DE E. COLI DANS LA RIVIÈRE AUX SABLES À SAGUENAY ET LE DÉVOILEMENT DU PALMARÈS DE LA FONDATION RIVIÈRES METTENT EN EXERGUE LE RÔLE FONDAMENTAL DES MICROBIOLOGISTES POUR LA PROTECTION DU PUBLIC

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Interpellée par la contamination de E. coli dans la rivière aux Sables à Saguenay ainsi que le dévoilement du palmarès de la Fondation Rivières - rapport qui présente l'évolution des performances des municipalités de 2017 à 2021 en matière de déversement d'eaux usées - l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) prend la balle au bond et réaffirme l'importance capitale de l'exercice de la microbiologie au Québec en regard de la protection du public et de l'environnement.

Le microbiologiste est le spécialiste des microorganismes et des interactions qu'ils exercent entre eux ainsi qu'avec leur milieu - notamment de tout ce qui touche les eaux potables et usées. Le rôle de ce dernier est de protéger la santé du public.

En ce qui concerne l'analyse des eaux potables, les microbiologistes œuvrent de par leur expertise à contrôler les bactéries coliformes totales et les bactéries coliformes fécales ou E. coli afin de vérifier la qualité bactériologique de l'eau distribuée, en conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau potable du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« Les microbiologistes supervisent et valident les techniques d'analyse des techniciens dans les laboratoires environnementaux, dont ils assurent également la formation scientifique. Ils approuvent et signent les rapports finaux qui sont ensuite destinés aux municipalités et au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Vous conviendrez que les microbiologistes portent une grande responsabilité quand ils posent leurs signatures sur un rapport, selon le Règlement. Ils constituent un rouage fondamental de l'équation. Personne ne veut imaginer le pire des scénarios. », soutient M. Marc Hamilton, président de l'Association des microbiologistes du Québec.

En effet, la toxicité des eaux pose un danger potentiellement mortel pour la protection du public. La tragédie de Walkerton en mai 2000 a marqué l'imaginaire collectif alors que sept personnes avaient trouvé la mort en buvant de l'eau du robinet qui était contaminée par la bactérie E. coli, et que 2300 résidants avaient été gravement malades. L'origine de cette hécatombe découle notamment d'une falsification délibérée des résultats d'analyse de l'eau du système d'aqueduc.

Or, le rôle des microbiologistes est justement d'œuvrer à la certification scientifique de l'eau potable en déterminant la présence ou non d'organismes pathogènes.

La situation à Saguenay et le palmarès de la Fondation Rivières relancent également l'enjeu fondamental de l'intégration des microbiologistes au système professionnel. En effet, l'exercice de la microbiologie au Québec n'est pas exclusif ni à titre réservé. Il n'est pas encadré par le Code des professions ou par une loi constitutive (professionnelle) propre. Les microbiologistes qui pratiquent cette discipline ne sont aucunement membres d'un ordre professionnel. Le public québécois est exposé à de graves risques de préjudices par l'usurpation légale du titre de microbiologiste que peut s'arroger n'importe qui, et prétendre pouvoir exercer des activités qui devraient être normalement confiées à de vrais microbiologistes.

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (C-38), l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

