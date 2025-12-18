REPAS DES FÊTES : LES MICROBIOLOGISTES RAPPELLENT LES RISQUES D'INTOXICATION ALIMENTAIRE

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Encore cette année, l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) rappelle l'importance d'une bonne conservation des aliments lors des repas des Fêtes, pour éviter les risques d'intoxication alimentaire.

« La règle d'or à respecter, c'est de conserver vos aliments entre 0° et 4° C, afin d'éviter qu'ils deviennent un milieu propice à la croissance des bactéries. Nous recommandons que les plats qui se conservent normalement au réfrigérateur -- comme les sandwichs, les œufs farcis, les salades, les sushis, tout ce qui contient de la mayonnaise ou les couronnes de crevettes - ne passent pas plus de deux heures à température ambiante », explique M. Marc Hamilton, président de l'AMQ.

Notons aussi que le froid de l'hiver peut être un allié de taille, à condition que la température se maintienne proche du point de congélation. En effet, les plats peuvent être temporairement entreposés à l'extérieur dans un souci d'éviter que ceux-ci passent la soirée sur la table de la cuisine, si la température est suffisamment froide et stable. À titre d'exemple, il faut faire attention pour ne pas placer les aliments en plein soleil, ce qui les réchaufferait et créerait un environnement propice à la croissance de bactéries.

Chaque année, des bactéries comme la Salmonella, l'Escherichia coli ou la Listeria peuvent contaminer des aliments mal cuits ou mal réfrigérés et provoquer des vomissements, de la diarrhée, de la fièvre et de la déshydratation.

Projet de loi no 15

Dans la perspective de la nouvelle année 2026, l'AMQ a bien noté la présentation, par le ministre M. Jean Boulet, du projet de loi no 15 à propos du système professionnel.

« En cette année électorale, nous espérons que les travaux de l'Office des professions et l'approche dynamique du ministre Boulet feront en sorte qu'un projet de loi visant la profession de microbiologiste sera présenté et adopté à l'Assemblée nationale au printemps 2026 », précise M. Hamilton.

Les microbiologistes jouent un rôle crucial dans la santé des Québécoises et des Québécois. Or, leur profession n'est toujours pas encadrée par un ordre professionnel.

Association des microbiologistes du Québec (AMQ)

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975, l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

https://www.microbiologistes.ca

SOURCE Association des microbiologistes du Québec

Renseignements : Marc Hamilton, 418 882-6866, [email protected]; Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]