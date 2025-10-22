TSX: GWO

Publication des résultats financiers le 5 novembre

WINNIPEG, MB, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) publiera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025 après la fermeture des marchés le mercredi 5 novembre 2025.

Conférence téléphonique sur les bénéfices et webémission

Les résultats du troisième trimestre feront l'objet d'une discussion lors d'une conférence téléphonique avec la direction de la compagnie le jeudi 6 novembre à 8 h 30 HE.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1 647 932-3411 ou le 1 800 715-9871 (sans frais en Amérique du Nord). Pour participer sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse : https://registrations.events/easyconnect/8649883/rec9XewCuGqgp7m7U/.

La webémission en direct et le matériel de présentation seront accessibles à l'adresse : greatwestlifeco.com/fr.

Il sera possible d'écouter la conférence téléphonique en différé en consultant notre site Web.

À PROPOS DE GREAT-WEST LIFECO INC.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 juin 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à 3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

