/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS‑UNIS./

TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement annoncé précédemment de 8 000 000 d'actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif de 5,70 %, série Z (les « actions de série Z ») pour un produit brut de 200 M$, ce qui comprend l'exercice intégral de l'option des preneurs fermes. Le placement a été réalisé par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia. Les actions de série Z seront inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GWO.PR.Z ».

Les actions de série Z n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis, à moins d'être inscrites ou de faire l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les actions de série Z ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États‑Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 juin 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à 3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

