WINNIPEG, MB, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) (« Lifeco », « la compagnie ») est heureuse d'annoncer la nomination de John Melvin au poste de chef des placements. Il entrera en fonction le 1er octobre 2025.

John possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des placements, notamment à titre de chef des placements au sein d'une grande institution financière nord-américaine, et s'est concentré sur la gestion des actifs d'assurance pendant plus de 20 ans. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, John concentrera ses efforts sur l'amélioration des capacités de placement, l'optimisation du portefeuille et la recherche de nouvelles occasions favorisant une croissance durable.

« Je suis ravi d'accueillir John dans notre équipe de direction, a déclaré David Harney, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. Sa vaste expérience et sa feuille de route bien établie en gestion de placements font de lui le candidat idéal pour diriger notre stratégie de placement à l'échelle mondiale. Je me réjouis à la perspective des fonctions que John exercera pour favoriser notre croissance et notre réussite continues. »

Tout au long de sa carrière, John a fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'une compréhension approfondie du monde des placements. Il a joué un rôle essentiel dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies qui ont produit de solides rendements et une forte croissance.

« Je suis très heureux de me joindre à Great-West Lifeco et de diriger les affaires de cette société à l'échelle mondiale, a indiqué John Melvin. Je me réjouis à la perspective de travailler avec l'équipe talentueuse de Lifeco pour construire sur les bases déjà solides de la compagnie et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos actionnaires. »

Cette nomination, effectuée après une recherche approfondie, souligne l'engagement de Great-West Lifeco à attirer les meilleurs talents et à renforcer son équipe de direction pour soutenir les objectifs stratégiques de la compagnie.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 juin 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

