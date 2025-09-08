TSX:GWO

WINNIPEG, MB, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) a annoncé aujourd'hui que Edmund F. Murphy, président et chef de la direction de Empower, se joindra à William Katz, Analyste d'équité senior chez TD Cowen, dans le cadre d'une discussion virtuelle, le lundi 15 septembre 2025 à 11 h HE.

La webémission sera accessible après l'événement sur le site Web de Great-West Lifeco et pourra être visionnée jusqu'au 8 décembre 2025.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, de Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 juin 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à 3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

Sources et renseignements: Relation avec les médias: Tim Oracheski, 204-946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs: Shubha Khan, 416-552-5951, [email protected]