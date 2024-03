La Conférence mondiale sur les sentiers dévoile une liste de conférencières et conférenciers invités

OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - Un conservationniste mondialement reconnu, une réalisatrice de documentaires primée et la responsable du réseau européen pour le patrimoine naturel et culturel seront les têtes d'affiche de la liste des conférencières et conférenciers invités à la Conférence mondiale sur les sentiers cet automne à Ottawa.

La conférence, accueillie par Sentier Transcanadien, se veut un rassemblement inégalé de personnes amatrices de plein air, de spécialistes en la matière, et de personnes à la défense du plein air, du monde entier. Il s'agit de la première fois dans son histoire que la conférence se déroulera en Amérique du Nord.

Parmi les conférencières et conférenciers invités, les trois premiers annoncés pour cet événement prestigieux - qui se déroule du 30 septembre au 3 octobre - comprennent des pionnières et pionniers dans leurs domaines respectifs :

Dianne Whelan , cinéaste et aventurière renommée pour son documentaire 500 Days in the Wild .





, cinéaste et aventurière renommée pour son documentaire . Harvey Locke , un conservationniste canadien et cofondateur du Yellowstone to Yukon Conservation Initiative et de La moitié pour la nature.





, un conservationniste canadien et cofondateur du Yellowstone to Yukon Conservation Initiative et de La moitié pour la nature. Carol Ritchie , directrice générale de la Fédération EUROPARC, l'organisation de coordination des espaces protégés en Europe .

Leurs connaissances ne manqueront pas de captiver les personnes participantes et d'inspirer des conversations fructueuses à propos de l'avenir des sentiers et leur impact sur les communautés, la nature et le bien-être.

Plus de 80 autres conférencières et conférenciers aborderont le thème de la conférence de cette année, « Connecter les gens, les lieux et la planète ». La liste complète des conférencières et conférenciers sera annoncée prochainement. Trouvez plus d'informations à : worldtrailsconference.org.

« En tant que leader canadien du secteur des sentiers, nous sommes ravis de réunir la communauté mondiale du milieu du plein air pour discuter de la valeur des sentiers au Canada et à l'étranger, » exprime Mathieu Roy, vice-président et directeur, Expérience Sentier chez Sentier Transcanadien. « Les conférencières et conférenciers de cette année promettent quatre jours de dialogue important qui inspirera et informera l'intendance des sentiers pour les années à venir. »

En plus de présentations qui susciteront la réflexion, la conférence comprendra plusieurs activités, des sorties en sentiers, des ateliers et une réception de célébration. Des personnes déléguées auront l'occasion d'approfondir des sujets tels que la résilience climatique, le tourisme durable, le développement économique et l'accessibilité des sentiers.

« La Conférence mondiale sur les sentiers est une plateforme essentielle pour favoriser le dialogue, partager les connaissances et susciter de nouvelles idées bénéfiques pour les sentiers et les spécialistes des sentiers, » dit Jackie Randle, présidente internationale du World Trails Network (WTN). « La liste des conférencières et conférenciers que World Trails Network a réunie représente une grande richesse d'expérience et d'expertise. Les personnes qui participeront à la conférence trouveront les sessions à la fois instructives et parfois divertissantes. »

La Conférence mondiale sur les sentiers offre aux personnes déléguées une occasion sans précédent de dialoguer avec des spécialistes des sentiers, de créer des réseaux significatifs et de façonner l'avenir des expériences de sentiers dans le monde entier. L'inscription est ouverte, avec le tarif de prévente qui se termine le 30 mars 2024 et le tarif avancé qui se termine le 30 juin 2024.

Les médias sont invités à assister à la conférence et peuvent demander une carte de presse.

Veuillez noter que certains hyperliens dans ce communiqué de presse sont en anglais.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans (l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique), le Sentier rattache 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans chaque province et territoire. C'est un corridor qui relie les divers paysages, saisons, personnes et expériences du Canada et qui favorise l'unité, la collaboration et les liens. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir.

À propos du World Trails Network

Fondé en 2012, le World Trails Network est la plus grande organisation à but non lucratif, représentative à l'échelle mondiale et dédiée aux sentiers de ce genre, composée d'organisations de sentiers et de spécialistes professionnels des sentiers, qui travaillent en collaboration pour l'amélioration et le développement des sentiers à travers le monde. worldtrailsnetwork.org

SOURCE Sentier Transcanadien

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Justin Fauteux, gestionnaire, Médias et relations publiques, Sentier Transcanadien, [email protected]