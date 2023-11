TORONTO, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Des représentants du Conseil canadien pour les partenariats public-privé (CCPPP) se sont joints à Kevin Fernandes, vice-président, Ventes régionales, Services de transfert de valeurs TMX, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner la journée internationale du partenariat public-privé.

La Conférence annuelle de 2023 du CCPPP ouvre les marchés Mercredi 14 novembre 2023

Fondé en 1993, le CCPPP est un organisme à but non lucratif non partisan qui regroupe des membres actifs dans différents créneaux des secteurs public et privé. Sa mission est de collaborer avec les différents ordres de gouvernement, les communautés autochtones et le secteur privé afin de favoriser des démarches novatrices et durables pour optimiser la construction, l'entretien et l'exploitation d'infrastructures qui améliorent la qualité de vie des Canadiens. Le CCPPP fait la promotion de politiques publiques en matière de PPP fondées sur les faits. Il cherche également à faciliter l'adoption de pratiques exemplaires à l'échelle internationale et à informer les parties prenantes et les collectivités des avantages économiques et sociaux des PPP.

