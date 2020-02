La concurrence à l'ère numérique : Le Bureau de la concurrence dévoile sa vision pour 2020-2024

OTTAWA, le 11 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau de la concurrence a publié sa vision stratégique décrivant la façon dont il fera profiter les Canadiens des avantages de la concurrence de 2020 à 2024. Au fur et à mesure que les marchés évoluent, le Bureau sera à l'avant-garde de l'économie numérique par une application de la loi et des activités de promotion fortes.



Pour mettre en œuvre cette vision, le Bureau concentrera ses efforts sur des secteurs qui comptent pour les Canadiens, comme les télécommunications, les services financiers, la santé, le marketing en ligne et les infrastructures. Au cours des quatre prochaines années, le Bureau se chargera notamment :

d'organiser une série de sommets annuels sur l'application numérique de la loi. Ces événements rassembleront des partenaires nationaux et internationaux en vue de favoriser un échange sur les défis et les possibilités associés à l'application de la loi en matière de concurrence à l'ère numérique;

de créer un bureau d'application numérique de la loi, qui offrira un soutien technologique spécialisé à l'appui du travail du Bureau.

Les activités économiques numériques connaissent une croissance phénoménale au Canada et elles changent la façon dont les entreprises et les consommateurs interagissent. La transition vers une économie de plus en plus numérique apporte des avantages et des gains en efficience qui entraînent innovation et croissance économique, offrant ainsi aux Canadiens des produits et services nouveaux et améliorés afin de répondre à leurs besoins uniques. En axant ses efforts d'application de la loi et de promotion sur l'économie numérique, le Bureau cherche à encourager une croissance économique continue tout en protégeant les Canadiens contre les comportements anticoncurrentiels et trompeurs.

Citation

« Notre vision stratégique souligne la façon dont nous concentrerons nos efforts et moderniserons le Bureau de la concurrence dans l'ère numérique actuelle au cours des quatre prochaines années. Elle nous servira de guide dans le but de faire du Bureau un organisme de la concurrence de calibre mondial, qui est à l'avant-garde de l'économie numérique et qui encourage une culture de concurrence au Canada. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

Liens connexes

Renseignements connexes



Restez branchés :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur.

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Demande de renseignements/Formulaire de plainte

SOURCE Bureau de la concurrence

Renseignements: Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Téléphone : 819-994-5945, Courriel : [email protected]; Renseignements généraux : Centre des renseignements, Bureau de la concurrence, Téléphone : 819-997-4282, Sans frais : 1-800-348-5358, ATS (malentendants) : 1-866-694-8389

Liens connexes

http://www.competitionbureau.gc.ca