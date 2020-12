La conciliation famille-travail, une attente incontournable des employés selon neuf employeurs québécois sur dix

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la COVID-19 vient bousculer de nombreuses pratiques en milieu de travail, les entreprises québécoises semblent de plus en plus nombreuses à prendre le virage de la conciliation famille-travail (CFT), devenue « une attente incontournable des employés » selon 89 % des employeurs.

C'est le constat qui ressort d'un sondage réalisé en octobre dernier par Concilivi qui se spécialise dans l'accompagnement des entreprises en matière de conciliation famille-travail. Il s'agit d'une initiative mise en place par le Réseau pour un Québec Famille, organisme à but non lucratif. Effectué par la firme Léger auprès de 1 008 entreprises québécoises, le sondage révèle que 91 % des employeurs proposent diverses mesures à leurs employés pour favoriser un meilleur équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles. Toutefois, ces mesures restent informelles dans près des deux tiers des cas (63 %).

Selon Sara-Christine Rousseau, coordonnatrice du Centre d'expertise Concilivi, « ces résultats sont encourageants puisqu'ils démontrent que les employeurs québécois n'ont plus à être convaincus de l'importance stratégique de la conciliation famille-travail pour le développement de leur organisation et de leur marque-employeur ». Le défi, selon elle, consiste maintenant à leur proposer une démarche pour formaliser leurs mesures de CFT et d'en faire la promotion auprès de leurs employés dans une perspective de fidélisation. D'ailleurs, c'est sur ces fondements qu'a été développé la démarche du Sceau Concilivi.

Parmi les employeurs sondés qui ont mis en place des mesures de CFT, 86 % indiquent que celles-ci ont eu un impact globalement positif sur l'organisation. Plus de la moitié ont constaté une amélioration de la satisfaction et de la motivation des employés (56 %) et de la qualité du travail (54 %), et presque autant une amélioration du climat de travail (46 %). À l'inverse, seulement 34 % disent avoir constaté des effets négatifs, les plus importants étant un risque d'abus chez certains employés (13 %) ou une augmentation de la charge de travail (10 %). Fait à noter, 77 % ont mentionné que ces mesures avaient été implantées à coût faible ou nul.

Ces effets positifs constatés par les employeurs rejoignent largement la perception des employés. Selon un autre sondage de Concilivi réalisé en mai dernier, cette fois auprès de 3 006 travailleurs, pas moins de 87 % de ces derniers mentionnaient que l'ouverture de leur employeur en matière de conciliation famille-travail avait un impact important sur leur satisfaction au travail, 85 % sur leur motivation, 83 % sur leur perception générale de leur employeur et 80 % sur leur propension à rester plus longtemps à son emploi.

« Les employeurs québécois montrent une réelle ouverture pour la conciliation famille-travail et cela mérite d'être souligné », précise Mme Rousseau. « À l'approche des fêtes, nous les invitons à prendre une résolution en conciliation famille-travail pour 2021 : formaliser leurs mesures en CFT! »

Pour consulter les résultats complets et la méthodologie : https://bit.ly/3ln59jm

Pour consulter l'infographie : https://bit.ly/2KXx8tv

À propos de Concilivi

Concilivi, une initiative du Réseau pour un Québec Famille, a pour mission de contaminer positivement les employeurs pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail adaptées à la nouvelle réalité du travail et aux besoins des employés. Concilivi comprend un sceau de reconnaissance ainsi qu'un centre d'expertise spécialisé en conciliation famille-travail.

Le Sceau Concilivi est une reconnaissance de choix qu'une organisation peut détenir pour faire valoir son engagement en matière de conciliation famille-travail. Pour sa part, le Centre d'expertise constitue le volet de recherche et d'innovation de Concilivi. Les travaux du Centre d'expertise permettent notamment d'assurer une vigie en continu pour être à l'affût des dernières tendances du marché.

Page Facebook | Page Linked in | Site internet

SOURCE Concilivi

Renseignements: Josée Massicotte / 514 915-0511 / [email protected]

Liens connexes

http://www.quebecfamille.org/