GUELPH, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration de La Compagnie d'assurance générale Co-operators (« Co-operators Générale ») a annoncé aujourd'hui un dividende trimestriel de 0,3125 $ par action privilégiée de catégorie E, série C, rachetable et à dividende non cumulatif. Ce dividende sera payable le 31 décembre 2025 aux actionnaires inscrits et inscrites à la fermeture des bureaux le 1er décembre 2025.

Co-operators Générale a désigné les dividendes mentionnés ci-dessus à titre de dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 74 milliards de dollars, Co-operators est présente depuis1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. L'organisation est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émission nette dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co-operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights.

Les actions privilégiées de catégorie E, série C de Co-operators Générale sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole CCS.PR.C.

