JLL fournit des services de gestion des installations et plus encore pour le siège social et les sites aéroportuaires de la deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada

TORONTO, Sept. 29, 2025 /CNW/ - JLL a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par WestJet, la principale compagnie aérienne à bas coûts du Canada et le deuxième plus grand transporteur du pays, pour fournir des services de gestion des installations dans un portefeuille de 1,9 million de pieds carrés qui comprend le siège social de la compagnie aérienne à Calgary et 17 emplacements aéroportuaires à travers le pays.

Le groupe Aviation de JLL, dirigé par le Directeur général Koley MacKay, est responsable de l'exécution et de l'approvisionnement stratégique à travers tout l'éventail des services d'installations souples et techniques, incluant l'entretien des bâtiments, l'électrique, des ascenseurs et de la CVC, de la sécurité incendie et la sécurité des personnes, le service de conciergerie, l'aménagement paysagiste et l'entretien des terrains, ainsi que les services d'élimination des déchets et de recyclage. JLL fournira également des services de Projets et de Développement sur demande.

L'équipe de JLL vise à révolutionner les normes de l'aviation en réalisant des économies de coûts, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en fournissant à WestJet des services de gestion des installations complets et adaptatifs qui répondent aux demandes évolutives de l'industrie aéronautique. Pour y parvenir, JLL déploie une gamme complète d'outils de pointe, incluant JLL Corrigo avec un centre d'appels, Azara, JAGGAER, Avetta et plus encore, pour gérer et surveiller efficacement le travail et générer des économies dans les achats et l'approvisionnement.

« Nos employés et nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous voulons nous assurer que chaque lieu de travail et environnement opérationnel à travers notre réseau reflète le confort, la sécurité et la fiabilité pour lesquels WestJet est reconnu », a déclaré Doug Townsend, Gestionnaire principal, Immobilier commercial chez WestJet. « Le partenariat avec JLL renforce notre capacité à gérer un portefeuille complexe à l'échelle nationale avec cohérence, efficacité et innovation. Leur expertise éprouvée en aviation et leurs outils avancés nous aideront à livrer des opérations d'immobilier commercial et d'installations fiables et rentables, tout en améliorant l'expérience de nos employés et de nos clients. »

Winnie Buchanan, Responsable de compte chez JLL, et Jeff Anderson, Directeur des opérations chez JLL, gèrent les opérations quotidiennes et dirigent une équipe d'experts en gestion des installations à travers les sites de WestJet. Michael Colligan, Responsable du développement des solutions chez JLL, et l'équipe de soutien Aviation contribuent au soutien et à la transition.

« Nous sommes ravis de nous associer à WestJet pour fournir des services de gestion des installations de classe mondiale qui soutiendront leur croissance continue et leur excellence opérationnelle », a déclaré MacKay. « Notre expertise spécialisée en aviation, combinée à notre plateforme technologique innovante et notre équipe dévouée, nous positionne pour aider WestJet à optimiser leurs opérations d'installations tout en réduisant les coûts et en améliorant l'expérience des passagers et des employés à travers leur vaste réseau. »

« En tant que société fièrement canadienne, WestJet représente une étape importante dans l'expansion continue de JLL à travers le marché immobilier commercial dynamique du Canada », a ajouté Scott Barras, Chef des Dynamiques du travail Canada chez JLL. « Alors que les entreprises s'adaptent à l'évolution de la dynamique des lieux de travail et aux exigences opérationnelles, nous remarquons une demande croissante pour des solutions sophistiquées de gestion des installations qui peuvent évoluer avec la croissance. La sélection de JLL par WestJet reflète notre capacité à fournir des services innovants et axés sur la technologie qui soutiennent les grandes entreprises du Canada alors qu'elles naviguent dans le paysage changeant des lieux de travail et l'excellence opérationnelle. »

La division Industrielle de JLL est le principal fournisseur de services-conseils stratégiques en immobilier pour les autorités aéronautiques, les compagnies aériennes, les opérateurs de fret et les entreprises liées aux aéroports. Son équipe spécialisée en aviation couvre l'ensemble du cycle de vie immobilier, de la planification stratégique de portefeuille, aux partenariats public-privé et à la gestion des installations, en passant par les services de transactions, la gestion de projets et l'optimisation opérationnelle. Avec une expertise approfondie en infrastructure aéroportuaire, installations de fret, hangars d'entretien et services de soutien aéronautique, JLL apporte à la fois la connaissance de l'industrie et la portée mondiale afin de transformer les portefeuilles immobiliers de l'aviation en actifs performants qui améliorent l'efficacité opérationnelle, maximisent le potentiel de revenus et réduisent les coûts totaux d'occupation tout en respectant les exigences réglementaires et de sécurité strictes.

Pour plus d'actualités, de vidéos et de ressources de recherche, veuillez visiter la salle de presse de JLL.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la population voyageant par avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les voyageurs à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à bas prix et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec une cause unifiée : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Envoyez un courriel au service des relations médias de WestJet à [email protected].

À propos de JLL

Depuis plus de 200 ans, JLL (NYSE : JLL), une société de premier plan à l'échelle mondiale dans l'immobilier commercial et la gestion de placements, aide ses clients à acheter, construire, occuper, gérer et investir dans divers immeubles commerciaux, industriels, hôteliers, résidentiels et de détail. Une entreprise figurant au classement Fortune 500®, avec un chiffre d'affaires annuel de 23,4 milliards de dollars et des activités dans plus de 80 pays à travers le monde, nos plus de 112 000 employés apportent la puissance d'une plateforme mondiale combinée à une expertise locale. Motivés par notre objectif de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur, nous aidons nos clients, employés et nos communautés à aller VERS UN AVENIR LUMINEUXSM. JLL est le nom commercial et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez jll.com.

Connect with us

https://www.linkedin.com/company/jll

https://www.facebook.com/jll

https://twitter.com/jll

Contact: Diana Gavrila

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/487047/5533521/JLL_Logo.jpg

SOURCE JLL