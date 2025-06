La campagne de longue date atteint 1 million de dollars récoltés pour soutenir les programmes de petits déjeuners scolaires à l'échelle nationale

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - JLL a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne 2025 en soutien au Club des petits déjeuners et souligne un jalon important, avec plus d'un million de dollars amassés depuis le début du partenariat en 2015. Cette contribution reflète l'engagement continu de JLL à créer un avenir meilleur pour les communautés qu'elle sert à travers le pays, alors qu'elle approche de son 25e anniversaire au Canada.

Sur la photo, de gauche à droite : Paul Greven, Conseiller juridique principal, JLL Canada; Angel D'Andrea, Directrice nationale, Philanthropie, Club des petits déjeuners; Alan MacKenzie, Président-directeur général, JLL Canada; Vanessa Lester, Cheffe du marketing, JLL Canada; Kaitlyn Rooke, Conseillère principale, Dons corporatifs et communautaires, Club des petits déjeuners; Jonathan Peretz, Vice-président exécutif et Directeur général, Bureaux et Industriel RGT, JLL Canada

« Notre partenariat de longue date avec le Club des petits déjeuners a aidé plus d'enfants à commencer leur journée scolaire avec la nutrition dont ils ont besoin pour prospérer », a déclaré Alan MacKenzie, PDG de JLL Canada. « Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante en renforçant notre engagement et nous remercions le Club des petits déjeuners, nos employés, nos clients et nos partenaires pour leur soutien et leur dévouement continus. »

La campagne de l'année 2025 continuera d'impliquer les clients et les employés dans diverses activités de collecte de fonds, visant à faire progresser la mission du Club qui consiste à fournir aux enfants un petit déjeuner nutritif à l'école dans un environnement bienveillant qui favorise un sentiment d'appartenance.

Tout au long de la campagne 2024, JLL a organisé des événements de collecte de fonds dans l'ensemble de ses bureaux nationaux, notamment le tournoi annuel de basketball de JLL Calgary, des défis de quiz, un encan silencieux virtuel et des tournois de golf.

« Notre partenariat avec le Club des petits déjeuners s'est renforcé chaque année, et nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli ensemble », a déclaré Vanessa Lester, Cheffe du marketing, JLL Canada. « Nous nous engageons à poursuivre cette collaboration significative, sachant que chaque petit déjeuner servi nourrit le développement d'un enfant et crée des impacts positifs durables dans les communautés à travers le Canada. »

Le Club des petits déjeuners, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, nourrit le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre d'enfants possible ait accès à un petit déjeuner nutritif chaque jour d'école. Opérant d'un océan à l'autre, le Club des petits déjeuners aide maintenant plus de 650 000 élèves dans plus de 3 800 programmes à travers le pays.

Tommy Kulczyk, Président et Directeur général du Club des petits déjeuners, a commenté : « Le soutien constant de JLL au cours des 10 dernières années a été déterminant dans notre capacité à aider plus d'enfants et à développer nos programmes. Ce jalon marquant d'un million de dollars n'est pas seulement un chiffre - il représente d'innombrables petits déjeuners servis et d'innombrables opportunités offertes aux enfants de commencer leur journée, prêts à apprendre et à grandir. »

Alors que JLL lance sa campagne 2025, elle réaffirme son engagement envers le Club des petits déjeuners et le rôle vital de la nutrition dans l'éducation. L'entreprise se réjouit à la perspective d'une nouvelle année d'initiatives percutantes et de soutien continu à cette cause cruciale, s'appuyant sur la solide base d'engagement communautaire établie au cours du dernier quart de siècle au Canada.

À propos de JLL

Depuis plus de 200 ans, JLL (NYSE : JLL), une société de premier plan à l'échelle mondiale dans l'immobilier commercial et la gestion de placements, aide ses clients à acheter, construire, occuper, gérer et investir dans divers immeubles commerciaux, industriels, hôteliers, résidentiels et de détail. Une entreprise figurant au classement Fortune 500®, avec un chiffre d'affaires annuel de 23,4 milliards de dollars et des activités dans plus de 80 pays à travers le monde, nos plus de 112 000 employés apportent la puissance d'une plateforme mondiale combinée à une expertise locale. Motivés par notre objectif de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur, nous aidons nos clients, employés et nos communautés à aller VERS UN AVENIR LUMINEUXSM. JLL est le nom commercial et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez jll.com.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux partout au Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires du pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

