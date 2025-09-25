Ce jalon d'un quart de siècle célèbre la croissance, l'innovation et l'impact communautaire

TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - JLL, un leader mondial de services immobiliers, célèbre 25 ans d'activités au Canada, marquant un quart de siècle d'innovation, de croissance durable et de leadership sur le marché. Au cours des deux dernières décennies, JLL a contribué à façonner le paysage immobilier canadien, offrant une valeur durable aux communautés qu'elle sert.

Basée au centre-ville de Toronto, JLL a d'abord établi ses activités canadiennes en l'an 2000 à Montréal, au Québec, où elle continue d'avoir une forte présence et des relations profondément enracinées. JLL a depuis été à l'avant-garde de l'industrie, offrant une gamme complète de services incluant la location, les ventes et acquisitions d'investissement, l'évaluation et la gestion du risque, la gestion de propriété, la gestion des installations, les services de projet et de développement, la stratégie d'espaces de travail, et le service-conseil dans divers secteurs.

« Alors que nous réfléchissons à nos 25 années au Canada, nous sommes remplis d'une immense fierté et de gratitude », a déclaré Alan MacKenzie, PDG de JLL Canada. « Notre parcours a été défini par la confiance de nos clients, le dévouement de nos employés, et notre recherche incessante de l'excellence opérationnelle face aux dynamiques de marché changeantes. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous demeurons inébranlables dans notre mission de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur, créer des opportunités, et bâtir un avenir plus durable et inclusif pour tous les Canadiens. »

Jalons marquants des 25 années au Canada :

Croissance exponentielle d'équipes axées sur les clients et connectées mondialement dans les secteurs de location, des marchés des capitaux, de la gestion de propriété et des services de gestion immobilière.

Une empreinte nationale de plus de 3 200 employés répartis dans 11 bureaux à travers le pays, livrant plus d'un milliard de dollars en projets et gérant 134 millions de pieds carrés à travers le Canada.

Engagement à favoriser un plus grand sentiment d'appartenance, d'opportunité et de talent à travers divers prix annuels : Prix JLL pour les femmes en immobilier, Prix JLL pour les étudiants autochtones, Prix JLL pour les étudiants noirs.

Partenariat de longue date avec le Club des petits déjeuners, dépassant le jalon d'un million de dollars amassés depuis 2015 pour soutenir la nutrition des enfants.

Engagement envers l'excellence marqué par divers prix de l'industrie (Prix NAIOP GTA Real Estate Excellence (REX), BOMA Best, etc.), participation au SIOR, CREW M, et aux associations locales.

Leadership en technologie et en stratégies axées sur les données avec le lancement de JLL Falcon, une plateforme d'IA spécialement conçue pour l'immobilier commercial.

« Notre partenariat avec le Club des petits déjeuners, nos programmes de prix annuels, et la reconnaissance que nous avons gagnée tant pour notre leadership dans l'industrie que pour notre impact social soulignent notre dévouement à avoir une influence positive dans les communautés que nous servons », a ajouté M. MacKenzie. « Nous croyons que notre succès est intrinsèquement lié au bien-être des communautés canadiennes, et nous sommes fiers de contribuer à un avenir lumineux. »

Alors que JLL entame son prochain chapitre au Canada, l'entreprise s'appuie sur 25 années de succès pour répondre aux besoins évolutifs du marché immobilier canadien avec son expertise mondiale et ses perspectives locales, alimentée par ses valeurs de travail d'équipe, d'éthique et d'excellence.

À propos de JLL

Depuis plus de 200 ans, JLL (NYSE : JLL), une société de premier plan à l'échelle mondiale dans l'immobilier commercial et la gestion de placements, aide ses clients à acheter, construire, occuper, gérer et investir dans divers immeubles commerciaux, industriels, hôteliers, résidentiels et de détail. Une entreprise figurant au classement Fortune 500®, avec un chiffre d'affaires annuel de 23,4 milliards de dollars et des activités dans plus de 80 pays à travers le monde, nos plus de 112 000 employés apportent la puissance d'une plateforme mondiale combinée à une expertise locale. Motivés par notre objectif de façonner l'avenir de l'immobilier pour un monde meilleur, nous aidons nos clients, employés et nos communautés à aller VERS UN AVENIR LUMINEUXSM. JLL est le nom commercial et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez jll.com.

