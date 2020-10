OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les communautés des Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau dans les réserves et favoriser l'accès à une eau potable propre, salubre et fiable.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité le chef Rudy Turtle et la communauté d'Asubpeechoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows) pour l'achèvement récent des travaux de modernisation de leur système de traitement de l'eau, y compris l'élimination de tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant la communauté. Le système de traitement de l'eau amélioré fournit maintenant de l'eau potable propre et salubre à tous les résidents de la communauté.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a accordé un financement de plus de 5 millions de dollars pour la mise à niveau du système de traitement de l'eau existant, ce qui a entraîné la levée de l'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis juin 2014. Les travaux ont également permis de remplacer le puits Snake Point et le puits de Mission Road grâce à des raccordements au système principal de traitement de l'eau. Les deux avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant les puits depuis mai 2013 ont été supprimés en décembre 2019.

« Félicitations au chef Turtle et aux résidents d'Asubpeechoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows). Grâce à votre travail acharné et à votre détermination, un avis à long terme sur la qualité de l'eau potable a été levé et tous les résidents de votre communauté ont maintenant accès à de l'eau potable propre et salubre. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

La communauté d'Asubpeechoseewagong Netum Anishinabek (Première Nation de Grassy Narrows ) est située à environ 40 kilomètres au nord-est de Kenora et est accessible toute l'année.

) est située à environ 40 kilomètres au nord-est de et est accessible toute l'année. SAC a investi 5,160,109 millions de dollars dans le cadre du Programme amélioré pour l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées des Premières Nations.

SAC a également investi 158 088 $ dans une étude de faisabilité qui est presque terminée et qui examine toutes les options en vue de répondre aux besoins à long terme en eau potable de la communauté pour les 20 prochaines années.

