La communauté canadienne de la santé mentale défie la détresse dans notre monde fracturé

TORONTO, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) lance son quatrième Congrès annuel La santé mentale pour tous (#SMPT). Cet événement national unique réunit durant trois jours les leaders autochtones, les prestataires de soins de santé, les travailleurs de première ligne, les chercheurs, les donateurs, les décideurs politiques et les personnes ayant une expérience vécue de maladie mentale. Le thème, Connexions interrompues : rétablir la santé mentale dans un monde fracturé, réfère au besoin urgent d'apaiser la détresse dans notre monde actuel, tout en développant la résilience pour le monde à venir.

« Ceci n'est pas un congrès ordinaire sur la santé mentale » explique Fardous Hosseiny, chef de la direction par intérim à l'ACSM National. « C'est un rassemblement d'exception pour les plus grands esprits - et les plus grands cœurs - du secteur canadien de la santé mentale. Nous savons qu'au pays, la santé mentale n'est toujours pas aussi valorisée que la santé physique, mais nous ne perdons pas espoir. Ensemble, nous prenons des mesures concrètes pour y remédier. »

Le congrès mettra en vedette une sommité internationale de la santé mentale et professeur renommé de l'Université Harvard, le Dr Vikram Patel, ainsi que l'ancien négociateur de prises d'otage J. Paul Nadeau et Pauline Shirt, aînée, gardienne de la sagesse et linguiste crie. En plus d'un panel de leaders autochtones, de gardiens de la sagesse et d'aînés, d'un panel de jeunes leaders en santé mentale et parmi plus de 80 séances simultanées, vous pourrez découvrir :

Un plaidoyer pour la promotion de la santé mentale dans les écoles des Premières Nations (A7) - 23 sept. 10h30 à 12h00, salle Pier 3.

La santé mentale au travail : une discussion pancanadienne (D2) - 24 sept. 11h00 à 12h00 à la salle Harbour B

Les stratégies de gestion de la psychose causée par le cannabis (E3) - 24 sept. 14h30 à 15h30, salle Harbour C.

L'inclusion sociale : un facteur déterminant clé pour la santé mentale (G1) - 25 sept. 11h00 à 12h00, salle Harbour B.

Nous tenons à remercier nos généreux partenaires dont Lundbeck Canada et la Commission de la santé mentale du Canada, qui ont soutenu le Congrès SMPT depuis ses débuts. Pour découvrir la programmation complète, tous nos commanditaires et exposants, veuillez visiter le congres.acsm.ca

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisme communautaire du secteur de la santé mentale le plus vaste et le mieux établi au Canada. Présente dans plus de 330 communautés réparties dans toutes les provinces et un territoire, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale, à soutenir le rétablissement et la résilience, afin de permettre à tous les Canadiennes et Canadiens de s'épanouir pleinement. Visitez le www.acsm.ca.

