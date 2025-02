La médaillée olympique Skylar Park se mettra en action pour la santé mentale à l'occasion du Défi push-up 2025 de l'Association canadienne pour la santé mentale

De concert avec l'organisation, elle encourage la population canadienne à faire 2 000 push-ups en 18 jours pour promouvoir la santé mentale et amasser des fonds

TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - La taekwondoïste canadienne, double médaillée de bronze olympique et défenseuse de la santé mentale Skylar Park s'associe à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) à l'occasion du Défi push-up 2025. De retour au Canada du 11 au 28 février pour une deuxième année, le Défi encourage les gens aux quatre coins du pays à effectuer 2 000 push-ups en 18 jours pour prendre soin de leur bien-être et de leur santé psychologiques tout en favorisant une prise de conscience cruciale et en générant des fonds pour le soutien en santé mentale.

Image de Skylar Park, double médaillée de bronze en taekwondo aux Jeux olympiques canadiens, souriant à l'intérieur d'un gymnase tout en tenant sa médaille de bronze olympique des Jeux de Paris 2024, et se tenant devant une bannière à l'image de l'Association canadienne pour la santé mentale. (Groupe CNW/Association canadienne pour la santé mentale)

Skylar Park appuie depuis longtemps des initiatives en santé mentale. Elle se joint maintenant à l'ACSM pour promouvoir l'événement et faire partager sa passion pour l'activité physique et le mieux-être dans tout le pays. « La santé mentale interpelle tout le monde. Que ce soit pour composer avec le stress, l'anxiété ou les difficultés du quotidien, faire de son mieux-être psychologique une priorité est essentiel », a commenté l'athlète. « Je participe à cet important mouvement avec enthousiasme et j'espère inspirer encore plus de gens à bouger, à s'informer sur la santé mentale et à contribuer au bien-être collectif. »

L'année dernière a marqué la première expansion internationale de l'organisation australienne The Push-Up Challenge (TPUC). Plus de 49 000 personnes ont relevé le Défi push-up au Canada, effectuant un impressionnant total de 44 millions de push-ups et recueillant plus de 2,4 millions de dollars pour l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). En 2025, les gens de tous âges et de toutes capacités sont invités à nouveau à se mettre en action ensemble pour la santé mentale.

« Les retombées du Défi push-up ont été considérables l'an dernier et c'est avec une grande fébrilité que nous nous joignons à Skylar Park pour nous surpasser cette année », a affirmé Isabel Pérez-Doherty, directrice nationale du développement philanthropique à l'ACSM. « Grâce au leadership de Skylar et à son engagement envers la santé mentale, nous avons confiance d'accroître la participation à l'événement et d'amasser encore plus de fonds qu'en 2024. »

Bien que la participation soit gratuite, les personnes participantes sont encouragées à amasser des fonds pour l'ACSM. Ce faisant, elles appuieront des programmes et services cruciaux pour les gens qui vivent avec des problèmes de santé mentale, en plus de contribuer à la sensibilisation à la santé mentale et à la résilience partout au pays.

« Le Défi push-up est une bonne façon de se mettre en forme, de tisser des liens dans nos communautés et de favoriser son propre mieux-être », a déclaré Nick Hudson, fondateur et directeur général de TPUC. « Notre équipe a été renversée par la passion, l'engagement et la solidarité dont elle a été témoin tout au long du Défi l'an dernier. Nous avons hâte d'encourager les Canadiennes et Canadiens qui feront des push-ups en février, en soutien aux personnes qui ont une expérience vécue d'un trouble de santé mentale. »

L'événement lance à la population le défi d'effectuer 2 000 push-ups pour les 2 000 personnes qui perdent la vie chaque jour dans le monde en raison du suicide. Les personnes participantes peuvent poursuivre l'objectif intégral (2 000 répétitions au total) ou choisir un objectif à leur portée (p. ex. la moitié). Il est aussi possible d'opter pour un exercice de rechange, comme des redressements assis ou des flexions de jambes (squats). Finalement, l'application du Défi push-up est mise à leur disposition pour noter leurs efforts et faire le suivi de leur progression.

Les inscriptions sont en cours. Les gens peuvent s'inscrire au Défi push-up en solo ou en équipe et ils sont encouragés à recruter d'autres personnes participantes dans leurs milieux de travail, leurs clubs, leurs gyms ou leurs écoles.

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le site thepushupchallenge.ca.

Des IMAGES et un ROULEAU B de Canadiennes et Canadiens drôles, excentriques et carrément intenses en pleine action sont disponibles ICI.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Forte de sa présence dans plus de 330 communautés dans toutes les provinces et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale, à soutenir le rétablissement et la résilience et à permettre à toute la population canadienne de s'épanouir pleinement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site acsm.ca.

À propos du Défi push-up

En 2017, Nick Hudson a fondé The Push-Up Challenge à Perth, en Australie. Ce qui au départ n'était qu'un défi amical à quatre a pris de l'ampleur pour devenir le plus important événement d'activité physique axé sur la santé mentale dans ce pays. À ce jour, 700 000 personnes y ont participé, amassant plus de 50 millions de dollars australiens et effectuant plus d'un milliard de push-ups. L'année 2025 marquera la neuvième édition du Défi push-up en Australie ainsi que la deuxième édition au Canada. Les personnes participantes auront l'occasion de s'amuser, de tisser des liens, de se mettre en forme et d'en apprendre davantage sur la santé mentale. Elles sont encouragées à recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance en santé mentale si elles le souhaitent. L'événement est gratuit et il se déroulera au Canada du 11 au 28 février 2025. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le www.thepushupchallenge.ca. Suivez également @cmhanational, le compte bilingue de l'ACSM, ainsi que @pushforbetterca (en anglais seulement) sur Instagram.

SOURCE Association canadienne pour la santé mentale

Pour plus d'information ou pour une demande d'entrevue : Emma Higgins, Responsable nationale des communications, Association canadienne pour la santé mentale, 289-943-7710, [email protected]