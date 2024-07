West Fraser fait un don de 450 000 $ pour soutenir le programme Objectif résilience de l'ACSM et la santé mentale en milieu rural

TORONTO, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne pour la santé mentale est heureuse d'annoncer une première contribution d'une valeur de 450 000 $ de West Fraser Timber Co. Ltd. (« West Fraser »), un important fabricant canadien de produits de construction en bois, un matériau renouvelable. Ce financement servira à soutenir le programme Objectif résilience de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et améliorera le soutien en santé mentale dans les communautés rurales.

Cette contribution reflète l'engagement de West Fraser à promouvoir la santé mentale et la résilience au sein de son personnel et dans les communautés où elle exerce ses activités. La majorité des installations de fabrication de West Fraser sont situées dans des communautés rurales, lesquelles peuvent se trouver isolées et manquer de services locaux en matière de santé mentale.

Les fonds alloués serviront à atteindre deux objectifs clés :

Offrir de la formation aux équipes de lutte contre les incendies et d'intervention d'urgence. − L'investissement de West Fraser servira à étendre les formations du programme Objectif résilience en Colombie-Britannique et en Alberta , là où l'entreprise est implantée. En facilitant le financement dans ces régions, l'ACSM sera en mesure d'améliorer ses formations et ses cours spécialement conçus pour 1 200 pompiers et pompières, dont des bénévoles et des membres d'équipes autochtones de première intervention et d'équipes d'intervention en cas de feux de forêt. Élaborer une stratégie pour favoriser la santé mentale en milieu rural. − Grâce au soutien de West Fraser, l'ACSM travaillera avec sa fédération pour élaborer une stratégie sur la santé mentale en milieu rural. Cette stratégie s'attaquera aux enjeux qui font obstacle à la santé mentale dans les communautés rurales afin d'améliorer l'accès aux services et de promouvoir le mieux-être mental de leurs résidentes et résidents.

« À West Fraser, nous reconnaissons l'importance d'accorder la priorité à la santé mentale et de favoriser le bien-être des membres de nos communautés », a déclaré Sean McLaren, président-directeur général, à West Fraser. « Grâce à notre contribution au programme Objectif résilience de l'ACSM, nous souhaitons améliorer de manière significative la vie des membres du personnel de lutte contre les incendies et d'intervention d'urgence, et des personnes qui luttent contre les feux de forêt, en leur fournissant les outils nécessaires à leur santé mentale et à la poursuite de leur travail essentiel. »

Le don de West Fraser aura une incidence importante sur la capacité de l'ACSM à offrir du soutien en santé mentale aux communautés rurales touchées par les feux de forêt. L'investissement sera réparti entre les divisions provinciales et les filiales de l'ACSM en Alberta et en Colombie-Britannique afin de soutenir la mise en œuvre du programme Objectif résilience dans les communautés où West Fraser exerce ses activités.

« Comme l'ACSM est présente dans des dizaines de communautés rurales au Canada, nous savons que l'accès aux soins peut y être particulièrement difficile », a déclaré Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l'ACSM. « L'ACSM est reconnaissante à West Fraser pour cet investissement substantiel et est ravie d'avoir cette entreprise comme partenaire pour éliminer les obstacles aux soins de santé mentale et ainsi offrir aux gens un soutien transformateur. »

Objectif résilience est un programme de formation en santé psychologique tenant compte des traumatismes, fondé sur des données probantes, dirigé par des paires et pairs et conçu par et pour les premières intervenantes et les premiers intervenants partout au Canada. Créé en 2016, le programme Objectif résilience est né d'un partenariat entre les services d'incendie et de sauvetage de Vancouver et l'Association canadienne pour la santé mentale en vue d'apporter une réponse adaptée aux expériences difficiles vécues par les pompiers et pompières, notamment les lésions psychologiques attribuables au stress. Objectif résilience a aidé des milliers de pompières et pompiers à préserver leur santé mentale, et ce nombre continue d'augmenter chaque jour au pays.

« Le programme Objectif résilience s'est révélé être un outil inestimable pour les pompières et pompiers aux prises avec des problèmes de santé mentale », a expliqué Roger Hollander, chef régional du service d'incendie du district régional de Cariboo. « Dans le cadre de ce programme, les personnes participantes ont acquis des compétences et des stratégies essentielles qui les aident à surmonter des situations difficiles, à gérer le stress et à renforcer leur résilience au quotidien. La contribution de West Fraser nous a permis de toucher un plus grand nombre de pompières et pompiers et d'apporter un soutien indispensable à celles et ceux qui en ont besoin ».

Pour en savoir plus sur l'ACSM et le programme Objectif résilience, visitez le site cmha.ca/fr/objectif-resilience. Pour soutenir l'ACSM et son travail qui change des vies, envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale, à soutenir le rétablissement et la résilience et à permettre à toute la population canadienne de s'épanouir pleinement. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.acsm.ca.

À propose de West Fraser

West Fraser est une entreprise diversifiée de produits du bois qui compte plus de 60 installations au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. La société utilise de la fibre de bois provenant de sources responsables pour produire du bois d'œuvre, des produits de bois d'ingénierie (panneaux OSB, bois en placage stratifié LVL, panneaux MDF, contreplaqué et panneaux de particules), de la pâte de bois, du papier journal, des copeaux de bois et d'autres résidus ainsi que de l'énergie renouvelable. Les produits de West Fraser sont utilisés dans la construction, la réparation et la rénovation de maisons, les applications industrielles, les papiers, les tissus et les matériaux pour boîtes. Pour plus de renseignements au sujet de West Fraser, visitez le site westfraser.com (en anglais seulement).

