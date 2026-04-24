La Commission de toponymie célèbre le travail exemplaire réalisé par la Ville de Lavaltrie

Mérite en toponymie 2026

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le 23 avril, la Commission de toponymie a décerné le Mérite en toponymie à la Ville de Lavaltrie lors de la cérémonie du Mérite municipal, organisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Depuis les célébrations du 350e anniversaire de sa fondation, qui ont eu lieu en 2023, Lavaltrie a mis sa toponymie en valeur de diverses façons. Elle a, entre autres, bonifié les panneaux sur lesquels apparaissent les noms de nombreux parcs pour que l'origine de ces noms soit expliquée aux passantes et aux passants. De plus, plusieurs toponymes reflétant des éléments de l'histoire de la ville ont été officialisés et sont entrés dans l'usage.

Faits saillants :

Le Mérite en toponymie est attribué à un organisme afin de souligner son engagement dans la gestion et la mise en valeur de la toponymie du Québec.

L'organisation lauréate doit s'être démarquée par des choix judicieux de noms qui enrichissent la toponymie, par la mise en valeur de ses noms de lieux au moyen de l'affichage, ou par la qualité des efforts déployés pour la diffusion de ses toponymes.

Depuis la création du Mérite en toponymie, plusieurs municipalités québécoises ont été récompensées, dont Trois-Rivières, Gatineau et Matane.

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À propos de la Commission

La Commission de toponymie est responsable de la gestion des noms de lieux du Québec. Elle s'assure, de concert avec ses partenaires, que le territoire québécois est nommé avec justesse et elle met en valeur les noms de lieux d'ici.

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SOURCE Commission de toponymie

Source: Relations médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]