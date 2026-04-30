Désignation toponymique commémorative - Un édifice sera nommé en hommage à Francis Dufour, politicien engagé

QUÉBEC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, est fier d'annoncer que le gouvernement du Québec rappellera dans la toponymie le souvenir de Francis Dufour. Le nom Édifice Francis-Dufour sera ainsi attribué à l'immeuble qui héberge les bureaux de Revenu Québec dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

Francis Dufour (1929-2020) est un homme politique du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est illustré tant sur la scène municipale que sur la scène nationale.

Élu maire d'Arvida en 1967, Francis Dufour est devenu maire de la nouvelle ville de Jonquière en 1975 à la suite de la fusion des municipalités d'Arvida, de Jonquière et de Kénogami. Au cours de ses années à la mairie, il a, entre autres, joué un rôle-clé dans la création de Jonquière Médic, qui a vu le jour en 1982, et il a présidé l'Union des municipalités du Québec de 1982 à 1984. En 1985, il a été élu député de Jonquière sous la bannière du Parti québécois. Il a été le représentant de cette circonscription jusqu'en 1996.

Un événement officiel de commémoration aura lieu dans les prochaines semaines en présence du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, de membres de la famille de Francis Dufour, et d'acteurs du milieu régional, dont la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La Commission de toponymie officialisera le nom Édifice Francis-Dufour à l'approche de cet événement, qui doit avoir lieu en juin.

Citations

« En attribuant le nom de Francis Dufour à cet édifice du gouvernement du Québec, nous perpétuons la mémoire de cet homme politique engagé et maintenons vivant son héritage. Nous reconnaissons ainsi l'importance de sa contribution politique sur les scènes régionale et nationale. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Tout au long de sa carrière, Francis Dufour s'est dévoué à la population de Jonquière. C'est avec grand bonheur que nous voyons son nom être inscrit dans la toponymie québécoise, en reconnaissance du rôle marquant qu'il a joué pour Jonquière et la région. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants

La Commission de toponymie officialisera prochainement le nom Édifice Francis-Dufour pour désigner l'immeuble situé au 1920, boulevard Mellon, dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay.

pour désigner l'immeuble situé au 1920, boulevard Mellon, dans l'arrondissement de Jonquière, à Saguenay. Cet édifice, construit au coût de 14,5 M$, a été inauguré en 2016 et est situé sur le site patrimonial d'Arvida.

À propos de la Commission

Créée en 1912, la Commission de toponymie est l'organisme gouvernemental responsable de la gestion des noms de lieux du Québec. Elle vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

SOURCE Commission de toponymie

Source : Commission de toponymie, Relations avec les médias, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]; Informations sur la cérémonie de commémoration : Pierre-Luc Desbiens, Directeur du bureau et des communications du député Yannick Gagnon, 581 306-3177, [email protected]