TIOHTIÀ:KE, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La 31e session annuelle du Conseil de la Commission de coopération environnementale (CCE) et la tribune publique du Comité consultatif public mixte (CCPM) se dérouleront du 24 au 26 juin 2024 à Wilmington, en Caroline du Nord. Le thème de cette session sera : « Renforcer la justice environnementale grâce à l'autonomisation des collectivités ». #CCE31 réunira les responsables de plus haut niveau en matière d'environnement et des membres du grand public, qui interagiront avec des activistes en justice environnementale, des leaders autochtones et communautaires, des spécialistes, des jeunes, des personnes militantes et autres, y compris des partenaires avec qui la CCE collabore depuis 30 ans à l'échelle régionale pour protéger et conserver l'environnement nord-américain. L'année 2024 marque également le 30e anniversaire de la CCE, et sera l'occasion pour la CCE et les personnes qui résident en Amérique du Nord de faire un retour sur trois décennies de coopération environnementale à l'échelle du continent et de les mettre en valeur.

Le CCPM donnera le coup d'envoi de cet événement de trois jours, le 24 juin, avec sa tribune publique intitulée « Faire progresser la justice environnementale en Amérique du Nord ». Les membres du public pourront participer à un dialogue ouvert et partager leurs expériences en matière de promotion de la justice environnementale et d'autonomisation des collectivités en Amérique du Nord. La CCE pourra ainsi mieux cerner les enjeux environnementaux cruciaux et émergents à l'échelle locale et régionale.

Au cours de la deuxième journée se tiendra une table ronde de spécialistes avec le directeur exécutif de la CCE, qui aura pour thème « Justice environnementale : origines, évolution et nouvelles politiques en Amérique du Nord ». Cette discussion de haut niveau portera sur l'historique et le parcours particuliers de la justice environnementale et son évolution au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La table ronde réunira des leaders et des activistes de grande renommée en justice environnementale qui parleront de leur expérience, discuteront de nouvelles orientations en matière de justice pour les collectivités à risque dans les trois pays, et d'expériences concernant des politiques publiques à l'échelle régionale qui reconnaissent et dénoncent la marginalisation, la discrimination, le racisme et les inégalités environnementales à la fois historiques et systémiques.

La séance publique du Conseil viendra clore la troisième journée de la session. Ce sera l'occasion pour le public nord-américain d'interagir avec les responsables de plus haut niveau de la région en matière d'environnement. Cette année, les discussions porteront sur le thème « Renforcer la justice environnementale grâce à l'autonomisation des collectivités ».

« La session 2024 du Conseil permettra aux personnes participantes et à la CCE d'examiner les nombreux volets intersectionnels de la justice environnementale, sans doute l'un des enjeux les plus cruciaux de notre époque en matière de développement. Cette session du Conseil permettra de cerner des pratiques exemplaires et de fournir des conseils essentiels pour faire avancer davantage la justice environnementale en Amérique du Nord, a déclaré Jorge Daniel Taillant, directeur exécutif de la CCE. En collaborant avec des activistes en justice environnementale, des leaders communautaires et des membres du grand public, et en présentant les travaux croissants de la CCE en matière de justice environnementale, la session du Conseil favorisera une compréhension plus détaillée, plus nuancée et plus intersectionnelle de la justice environnementale dans une perspective nord-américaine. »

Trente ans de coopération environnementale régionale

Depuis 30 ans , les gouvernements du Canada, du Mexique et des États-Unis collaborent par le biais de la CCE pour conserver, protéger et restaurer l'environnement nord-américain. Chaque année, la CCE réunit les responsables de plus haut niveau en matière d'environnement du Canada, du Mexique et des États-Unis afin de discuter avec le public des enjeux environnementaux urgents avec lesquels l'Amérique du Nord est aux prises. Cette année, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis accueillera ses homologues membres du Conseil de la CCE, soit le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Canada et le Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, Semarnat) du Mexique.

Le 30e anniversaire offre à la CCE une occasion unique de faire un retour sur trois décennies de coopération et de réalisations, durant la session du Conseil et la tribune publique du CCPM de cette année.

Ordre du jour

Événement de trois jours ouvert au public, #CCE31 comprendra des activités retransmises en direct avec interprétation simultanée en français, en anglais et en espagnol. Il sera possible de participer à ces activités en personne ou virtuellement, sans frais. Nous encourageons la participation virtuelle afin d'éviter les déplacements.

Les médias et le grand public sont invités à participer à toutes les activités et pourront poser des questions durant toutes les séances de l'événement.

Fuseau horaire : heure avancée de l'Est (UTC−4h)

24 juin 2024

9 h à 10 h Cérémonie d'ouverture, mot de bienvenue et présentation magistrale



10 h 15 à 12 h Première séance: Lois et politiques facilitant l'accès à la justice environnementale et sa mise en application en Amérique du Nord



13 h 15 à 13 h 30 Rapport des représentants des comités consultatifs nationaux et du comité consultatif gouvernemental des États-Unis



13 h 30 à 15 h Deuxième séance: Mobilisation des collectivités et défis liés à la justice environnementale



15 h 15 à 16 h 50 Dialogue ouvert sur les possibilités de coopération environnementale trilatérale : « Pouvons-nous envisager la justice environnementale dans une optique nord-américaine? »



16 h 50 à 17 h Mot de la fin par Esteban Escamilla, président du CCPM

25 juin 2024

11 h à 12 h Exposé de la CCE sur les travaux relatifs à la justice environnementale (première partie) : « Amélioration de la qualité de l'air dans une optique de justice environnementale et initiative du Registre des rejets et transferts de polluants (RRTP) de l'Amérique du Nord »



14 h à 15 h 30 Panel jeunesse : « Combler l'écart : une conversation sur la lutte générationnelle en faveur de la justice environnementale »



16 h à 17 h 30 Table ronde de spécialistes avec le directeur exécutif de la CCE : « Justice environnementale : origines, évolution et politiques émergentes en Amérique du Nord »

26 juin 2024

10 h à 11 h 30 Exposé de la CCE sur les travaux relatifs à la justice environnementale (deuxième partie) : « Le programme de subventions EJ4Climate et le Réseau de collectivités pour la justice environnementale »



13 h 30 à 17 h Séance publique du Conseil : « Renforcer la justice environnementale grâce à l'autonomisation des collectivités »

Cliquez ci-dessous pour en savoir plus, télécharger le programme complet des activités publiques de l'événement et vous inscrire pour participer (virtuellement ou en personne).

Nous invitons les médias à s'inscrire en vue d'une accréditation en personne ou d'une participation virtuelle. Pour toute demande de renseignements, veuillez écrire à [email protected].

Pour obtenir de plus amples renseignements, écrivez-nous à l'adresse [email protected].

