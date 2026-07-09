La commissaire aux élections fédérales publie son rapport annuel 2025-2026

GATINEAU, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la commissaire aux élections fédérales (CEF), Caroline J. Simard, a publié son rapport annuel 2025-2026.

Le rapport présente les activités du Bureau de la commissaire aux élections fédérales (BCEF) menées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026 en matière d'observation et de contrôle d'application de la Loi électorale du Canada (la Loi).

L'année 2025‑2026 a été marquée par la tenue de la 45e élection générale fédérale, un moment charnière pour le BCEF. Le rapport annuel présente une analyse des plaintes les plus fréquemment reçues au cours de la période électorale.

En 2025-2026, le BCEF a aussi poursuivi sa modernisation, notamment grâce à de nouveaux outils et à des ajustements internes pour améliorer son efficacité. Il a également renforcé sa collaboration avec ses partenaires et commencé à mettre en œuvre de récents changements législatifs touchant directement à son mandat en vertu de la Loi.

« Lors de la dernière élection générale fédérale, notre bureau a pleinement rempli son mandat, notamment grâce au travail de préparation réalisé en amont. Nous sommes maintenant prêts à relever les défis qui nous attendent, particulièrement ceux liés aux récents changements législatifs. »

-- Caroline J. Simard

La CEF est la haute fonctionnaire indépendante chargée de veiller à l'observation et au contrôle d'application de la Loi électorale du Canada et de la Loi référendaire fédérale. La commissaire et son personnel traitent les plaintes liées aux élections fédérales et mènent des examens et des enquêtes afin de déterminer si des contraventions à la Loi ont été commises. Si c'est le cas, la commissaire peut prendre des mesures adéquates pour assurer le respect de la Loi.

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SOURCE Commissaire aux élections fédérales

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