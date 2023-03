La commissaire à la santé et au bien-être confirme que le virage reste à faire

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le dernier rapport du Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) confirme que les services de soutien à domicile (SAD) demeurent limités. Brossant un premier portrait de l'écosystème du soutien à domicile, le rapport constate l'absence de plan de mise en œuvre intégré et offre des données qui permettent d'appuyer les revendications des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).

Le rapport confirme également qu'une grande proportion des usagers du Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) n'utilisent pas les services du réseau public. Cela démontre que les EÉSAD sont essentielles ; c'est-à-dire qu'elles comblent un besoin auquel personne d'autre ne répond.

Des mesures concrètes attendues

Le Réseau de coopération des EÉSAD tend la main au gouvernement et maintient ses demandes, à savoir :

Bonifier le PEFSAD de 5,10 $ par heure pour améliorer l'accès aux services des aînés à faibles revenus ; Permettre aux aînés à faibles revenus d'obtenir des services d'assistance personnelle à prix abordable par l'intermédiaire du PEFSAD ; Améliorer l'accès au crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés (CMD) qui ne vivent pas en RPA ; Faire face à la pénurie de main-d'œuvre de manière concertée et améliorer les conditions de travail des aides à domicile.

Des solutions prêtes à être déployées

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile sont un exemple exceptionnel d'innovation sociale et de personnes qui s'organisent pour répondre à des besoins réels. Les services existent, les entreprises existent, mais le problème demeure que les aînés n'ont pas les moyens de payer. « Les EÉSAD proposent des solutions qui peuvent constituer une véritable révolution par rapport à la situation actuelle, et qui sont applicables sans attendre », selon J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD. « Madame Castonguay suggère d'accorder une plus grande place à l'innovation, nous sommes l'innovation », ajoute-t-il.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires prenant en charge collectivement des besoins non comblés. Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles sont accréditées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes.

Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Le mémoire présentant l'intégralité des recommandations des EÉSAD est disponible sur demande. Si vous désirez en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site internet : https://chezmoipourlavie.com.

