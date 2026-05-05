TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») a annoncé que REVESTIVEMD (téduglutide pour injection) sera maintenant remboursé par BC PharmaCare pour le traitement du syndrome de l'intestin court (SIC) chez les enfants et les adultes admissibles dépendant de la nutrition parentérale1. La couverture est assujettie à des critères précis2.

Pour les personnes atteintes du SIC, l'accès au remboursement peut aider à réduire la dépendance à l'égard du soutien parentéral, ce qui comprend la nutrition et l'administration de liquides et d'électrolytes par voie intraveineuse.

« Nous saluons la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique de rembourser REVESTIVE pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin court. Cette décision est une étape importante en vue d'améliorer l'accès équitable aux soins et de favoriser de meilleurs résultats pour la santé », a déclaré Gail Attara, chef de la direction et cofondatrice de la Société canadienne de recherche intestinale. « Les associations de patients ont ouvert le dialogue depuis longtemps avec les gouvernements provinciaux sur la nécessité d'un accès rapide aux traitements contre les maladies digestives rares. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler en collaboration avec les décideurs et les partenaires afin de renforcer l'accès aux traitements appropriés pour les Canadiens qui vivent avec des maladies gastro-intestinales complexes. »

Le SIC survient lorsque l'intestin grêle est incapable d'absorber suffisamment d'éléments nutritifs et de liquides, souvent en raison d'une ablation chirurgicale, de lésions ou d'une maladie3. Les personnes atteintes du SIC peuvent souffrir de déshydratation, de malnutrition et de fatigue ainsi que présenter une perte de poids, entre autres effets graves sur leur santé3. La prise en charge peut comprendre des médicaments, des interventions chirurgicales et des changements alimentaires importants. Le SIC touche environ 800 Canadiens4 et il est lié à un taux de mortalité estimé à près de 40 %5.

« De nombreuses personnes atteintes du SIC ont besoin de la nutrition parentérale par voie intraveineuse (IV). Même si elle sauve des vies, la nutrition par voie intraveineuse peut être associée à de graves complications et peut avoir une incidence importante sur la qualité de vie des patients et des soignants », a déclaré la Dre Andrea Martinez, directrice médicale, Complex Feeding and Nutrition Service, BC Children's Hospital. « Il a été montré que REVESTIVE aide certains patients à réduire leurs besoins relatifs à la nutrition parentérale, ce qui peut se traduire par des améliorations importantes non seulement dans leur vie quotidienne, mais aussi pour les résultats à long terme. »

Santé Canada a émis un avis de conformité pour REVESTIVE en 2015 pour le traitement du SIC chez les adultes dépendant de la nutrition parentérale. Il a été approuvé au Canada pour les enfants d'un an et plus pour la même indication en 2019.

« Ce remboursement est une autre étape pour les personnes atteintes du syndrome de l'intestin court en Colombie-Britannique, améliorant l'accès à un traitement qui peut contribuer à réduire la dépendance à l'égard de la nutrition parentérale chez les patients admissibles », a déclaré Thiago Magalhães, directeur, Unité d'affaires, GI² et Marques matures. « REVESTIVE reflète l'esprit d'innovation canadien, qui trouve ses racines dans la découverte du GLP-2, peptide-2 semblable au glucagon, à l'Université de Toronto et qui a été mis au point grâce à la recherche, au développement et à la participation clinique ayant eu lieu au Canada. »

À propos de REVESTIVEMD

REVESTIVEMD (téduglutide pour injection) est actuellement indiqué au Canada pour le traitement du syndrome de l'intestin court chez les adultes et les enfants de un an et plus devant être alimentés par voie parentérale1.

À propos du syndrome de l'intestin court et de l'insuffisance intestinale

L'insuffisance intestinale associée au syndrome de l'intestin court se caractérise par une capacité d'absorption intestinale réduite, sous le seuil minimal nécessaire d'absorption des macronutriments et/ou de l'eau et des électrolytes, de sorte que des suppléments par intraveineuse (alimentation parentérale et/ou liquides/électrolytes) sont nécessaires au maintien de la santé. Lorsque l'adaptation intestinale est insuffisante à la suite d'une résection ou d'une lésion intestinale importante, les patients peuvent avoir besoin de nutrition parentérale chronique pour maintenir leur hydratation et leur équilibre nutritionnel6,7,8.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com/fr-ca.

_________________________________________ 1 REVESTIVE (téduglutide pour injection), numéro de contrôle 296120, monographie de produit, Takeda Canada Inc. (19 septembre 2025). Disponible à l'adresse : https://assets-dam.takeda.com/image/upload/LOC/fr-ca/products/revestive-pm-fr.pdf. 2 Décision en matière de couverture d'assurance médicaments pour BC PharmaCare. Accessible à l'adresse : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/health-drug-coverage/pharmacare/décisions/4109_teduglutide_revestive_dds.pdf (consulté en avril 2026). 3 GI Society, Canadian Society of Intestinal Research. Short Bowel Syndrome. Available at: Short Bowel Syndrome | Gastrointestinal Society. 4 O'Keefe SJD, Buchman AL, Fishbein TM, Jeejeebhoy KN, Jeppesen PB, Shaffer J. (2006). Short bowel syndrome and intestinal failure: Consensus definitions and overview. Clin Gastroenterol Hepatol; 4:6-10. 5 Amin S, Pappas C, Lyengar H, Maheshwari A. Short Bowel Syndrome in the Nicu. Clin Perinatol. 2013 Jan 17;40(1):10.1016/j.clp.2012.12.003. doi: 10.1016/j.clp.2012.12.003. PMID: 23415263; PMCID: PMC3886240. Available at: Short Bowel Syndrome in the Nicu - PMC. 6 Pironi L, et al. ESPEN guideline on chronic intestinal failure in adults - mise à jour 2023. Clinical Nutrition, 2023;42(10):1940-2021. doi:10.1016/j.clnu.2023.07.019 PMID: 37639741. (guidelinecentral.com). 7 Wauters L, Joly F. Treatment of short bowel syndrome : Breaking the therapeutic ceiling? Nutr Clin Pract. mai 2023;38(Suppl 1):S76-S87. doi:10.1002/ncp.10974. PMID: 37115030. (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). 8 Bering J, DiBaise JK. Short Bowel Syndrome in Adults. Am J Gastroenterol. 2022 Jun 1;117(6):876-883. doi:10.14309/ajg.0000000000001763. PMID: 35383576. (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).

SOURCE Takeda Canada Inc.

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